Vali, Muhtarlar Derneği’nin yeni yönetimi ile görüştü
Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ömer Toraman’a nezaket ziyaretinde bulundu.06 Ağustos 2019 Salı 18:11
Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ömer Toraman’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kabullerinden dolayı Vali Toraman’a teşekkür eden Başkan Mandal çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Vali Toraman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Mandal ile yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.
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