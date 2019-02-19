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Vali Meral: “Can ve mal kaybını önlemek için reflektör çok önemli”

Karaman Valisi Fahri Meral, tarım şehri olan Karaman’da, can ve mal kaybını önlemek adına römorklara reflektör takmanın çok önemli olduğunu söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 17:14
Vali Meral: “Can ve mal kaybını önlemek için reflektör çok önemli”

Karaman Valisi Fahri Meral, tarım şehri olan Karaman’da, can ve mal kaybını önlemek adına römorklara reflektör takmanın çok önemli olduğunu söyledi.


Karaman İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından başlatılan ‘Reflektör Tak’ projesi kapsamında Karaman Ereğli Karayolu üzerindeki jandarma uygulama noktasında bir tanıtım program düzenlendi. Tanıtım öncesi Vali Fahri Meral ile Karaman İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ali Seçkin Başpınar, temsili olarak bir traktörün arkasında takılı olan römorka reflektör taktı.


Karaman Valisi Fahri Meral, tarım şehri olan Karaman’da can ve mal kaybını önlemek adına römorklara reflektör takmanın çok önemli olduğunu söyledi. Vali Meral, “Bugünlerde Karaman’da tarım sezonunun başlaması itibarıyla keşke dememek için mutlaka römorklarınıza reflektör takınız. 2018 yılı içerisinde hatırlandığı gibi bir elin trafik kazası yaşandı. Özellikle hava karardıktan sonra mutlaka römorkların arkasına reflektör takılmasını talep ediyoruz. Zaten yasal bir zorunluluktur. İnsanlarımız bunu ihmal ediyorlar. Özellikle yol kenarlarında park halinde ve gece seyahatlerde mutlaka reflektör takılması uygun olacaktır. Can ve mal kaybını önlemek adına bizim için çok önemlidir. Bizim burada arzu ettiğimiz vatandaşlarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin, jandarma ile emniyetimizin bu konuda duyarlılığını arttırmak. Derdimiz elbette ceza kesmek değil, ancak insanlarımıza mutlaka hayatlarının değerli olduğunu, her trafik kuralının insan hayatı için düzenlendiğini hatırlatmak istedik” diye konuştu.



“Ülkemizde çok basit ihmallerden can kayıpları yaşanıyor”


Karaman İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ali Seçkin Başpınar ise "Reflektör Tak" projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye’de çok basit ihmallerden dolayı can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Başpınar, "Bizim buradaki faydamız bütün üreticilerimize anlaşmalı olduğumuz firmalardan bu reflektörleri uygun fiyata sağlamak olacaktır" şeklinde konuştu.


Reflektör tak projesinin tanıtımına İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin de katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:14
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