Vali Memiş’ten İHA’ya ziyaret
Erzurum Valisi Okay Memiş, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğüne iadeyi ziyarette bulundu.07 Mart 2019 Perşembe 16:52
Erzurum Valisi Okay Memiş, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğüne iadeyi ziyarette bulundu.
İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunan Vali Memiş, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’den haber ajansının yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erzurum Bölge Müdürü Türkez, İHA’nın kurulduğu günden buyana önemli işlere imza attığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Vali Memiş ise İHA’ya çalışmalarında başarılar diledi.
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