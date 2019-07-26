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Vali Memiş’ten Dedeman ailesine taziye

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 67 yaşında hayatını kaybetti.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:55
Vali Memiş’ten Dedeman ailesine taziye

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman 67 yaşında hayatını kaybetti. Dedeman, geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu.


Önceki gece hayatını kaybeden Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman için başsağlığı mesajı yayımlayan Erzurum Valisi Okay Memiş, turizm sektörüne büyük katkı sunan önemli bir işadamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.


Palandöken’e tek bir turizm yatırımının bile bulunmadığı yıllarda büyük bir cesaret ortaya koyarak Dedeman Otel markasıyla Palandöken’i buluşturduğuna dikkat çeken Vali Okay Memiş, “Murat Dedeman’ın turizm sektörünün parlayan yıldızı Dedeman Otelleri markasını geliştirerek ülke turizmine, ekonomisine katkılarıyla daima hatırlanacaktır. Palandöken’e yaptığı yatırımla hep rahmetle yad edilecek olan Murat Dedeman’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi, Dedeman Holding ailesi ile turizm camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.


Türk turizminin önemli isimlerinden olan Dedeman’ın cenazesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Tarabya Ferahevler Dedeman Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:55
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