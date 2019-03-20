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Vali Memiş’ten 91 yaşındaki şehit annesine ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası’nda şehit ailesini yalnız bırakmadı.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:47
Vali Memiş’ten 91 yaşındaki şehit annesine ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası’nda şehit ailesini yalnız bırakmadı.


Yaşlılar Haftası dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile birlikte Bayram ailesini ziyaret eden Vali Okay Memiş, 86 yaşındaki şehit babası Ahmet Bayram ve anne Sebiye Bayram ile bir süre sohbet etti. 2013 yılında trafik kazası sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Murat Bayram’ın babası ve annesinin elini öpen Vali Memiş, Yaşlılar Haftası’nda Bayram ailesiyle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.


91 yaşındaki şehit annesi Sebiye Bayram’ı Nene Hatun’a benzeten Vali Okay Memiş, "Biz vakit fırsat buldukça bütün vatandaşlarımızın hizmetinde olduğumuzu söylüyoruz. Nene Hatun teyzemiz ve hacı amcamızın ziyaretine geldik bugün. Belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Aile Sosyal politikalar uzmanları olarak yakından takip ediyoruz. Her zaman kendilerinin yanındayız. Onlara hizmet etmek bizim vazifemiz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.


Şehit polis memuru Murat Bayrak’ın 86 yaşındaki babası Ahmet Bayram ise ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Ziyaretleri ile onurlandık" dedi.


Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Okay Memiş, anne Sebiye Bayram’a Yaşlılar Haftası dolayısıyla çiçek verdikten sonra evden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:47
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