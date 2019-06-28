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Vali Memiş,“Sürü yöneticisi resmi kayıtlarda bu şekilde geçiyor. Bu terimi ilk kez kullanan ben değilim”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen bir programda “ kadınlarımız çobanlarla evlenmiyor bu yüzden çobanlığın ismini sürü yöneticisi yaptık” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 09:22
Vali Memiş,“Sürü yöneticisi resmi kayıtlarda bu şekilde geçiyor. Bu terimi ilk kez kullanan ben değilim”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen bir programda “ kadınlarımız çobanlarla evlenmiyor bu yüzden çobanlığın ismini sürü yöneticisi yaptık” sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada bu sözlerinin ilgi görmesi üzerine Vali Memiş, “Çobanlığın resmi kayıtlarda da ismi bu şekilde geçiyor. Bu terimi ilk kez kullanan ben değilim. Bizim amacımız sürü yöneticileriyle evlenmeyen kadınlarımıza seslenmekti. Latife yaptık.” dedi.


Önce ki gün Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı’nda projeleriyle dereceye giren kadınlara sertifikaları verildi. Sertifika törenine ise Erzurum Valisi Okay Memiş’in, "Hayvancılık ile uğraşıyor diye kadınlarımız çobanla evlenmiyor. Bu nedenle ismini değiştirip sürü yöneticisi koyduk" sözleri damga vurdu. Memiş’in bu sözleri sosyal medyada bazı kesimler tarafından ilgi görürken bazı kesimler tarafından ise tepki ile karşılandı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Memiş, amaçlarının çobanlarla evlenme konusuna dikkat çekmek olduğunu ifade ederek; “Dün yaklaşık 200 - 250 kadın çiftçimizle bir araya geldik. Tunceli’den, Ağrı’dan, Ardahan’dan ve diğer komşu illerimizden gelen çiftçilerimizle bir eğitim programı düzenlendik. Onların sertifika töreninde Erzurum tarımına ilişkin bir takım tespitlerde bulunduk. O sırada latife olsun diye dedim ki değerli hanımefendiler neden çiftçilikle uğraşan beyefendilerle evlenmiyorsunuz? Yani biz bu yüzden çobanlık ismini değiştirip sürü yöneticisi yaptık. Burada ki kastımız bir şeye dikkat çekmekti bizim amacımız çobanlık mesleğini küçümsemek değildi. Ben Karadeniz’de lise sona kadar çobanlık yaptım. Görevimiz boyunca bütün ahırları ziyaret ediyoruz biz hayvan kokusundan tiksinmiyoruz” dedi.


Vali Memiş, “ Resmi kayıtlarda da çobanlık sürü yöneticisi adında geçiyor”


Üniversitelerde sürü yöneticiliğinin okutulduğunu hatırlatan Memiş, resmi kayıtlarda da çobanlığın isminin sürü yöneticiliği olarak geçtiğini belirterek “ Bu mesleğin neresi kötü? Sırf çiftçilikle uğraşıyor diye hanım kızların ilgisinin olmaması gerçekten manidardı. Sürü yöneticisi aslında üniversiteler bölüm olarak kullanılıyor resmi kayıtlarda da ismi bu şekilde geçiyor. Bu terimi ilk ben kullanmadım. Birtakım vatandaşların politik düşünceleri aslında böyle gösteriyor diyorlar ki valinin vizyonu bu mu? Biz 27 yıldır bu ülkenin her karış toprağına emek veriyoruz. Biz her partiye oy verenin valisiyiz. Çaycının, çöpçünün ve sürü yöneticisinin valisiyiz. Dezavantajlı ve mağdur vatandaşlarımızın yanındayız. Olayı böyle farklı yerlere çekilmesini garipsediğimizi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.


Vali Memiş, “ Vizyonumuz ile ilgili sorun olduğunu düşünenleri Erzurum’a bekliyoruz”


Kendisini eleştirenleri Erzurum’da misafir etmek istediklerini kaydeden Memiş, “ Bizim vizyonumuz ile ilgili sorun olduğunu düşünen sosyal medyada ki bütün arkadaşlarımızı Erzurum’a davet ediyorum. Onlara hem tarımla ilgili hem turizmle ilgili yaptığımız işleri anlatmak isterim. Erzurum’u bir görsünler çağ kebabını tatsınlar, kadayıf dolmasını tatsınlar. Böyle söylemlere gerek yok, kutuplaşmaya gerek yok.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:22
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