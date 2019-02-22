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Vali Memiş’in çabaları ilk meyvesini verdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ankara’da düzenlenen “First Lego League” robotik kodlama yarışmasında ilk 16 takım arasına giren Saltuk Bey Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

22 Şubat 2019 Cuma 17:13
Vali Memiş’in çabaları ilk meyvesini verdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ankara’da düzenlenen “First Lego League” robotik kodlama yarışmasında ilk 16 takım arasına giren Saltuk Bey Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti.


Ankara’da 17 Şubat’ta “First Lego League” robotik kodlama 15. Sezon Ankara 1. Yerel Turnuvası düzenlendi. Yarışmada Erzurum’u temsil eden Saltuk Bey Ortaokulu Robokodlar Takımı öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. 600 takımın kıyasıya mücadele verdiği turnuvada ilk 16 içerisine giren Robokodlar Takımı, İzmir’de 9-10 Mart 2019 tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hakkı kazandı.


Vali Okay Memiş, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Göreve başladıkları günden itibaren robotik kodlamanın eğitim alanındaki öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Vali Memiş, elde edilen başarının Erzurum adına son derece önemli olduğuna dikkat çekti.


Geçtiğimiz hafta Valilik ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında Mucitpark protokolünün imzalandığını hatırlatan Vali Memiş, “Geleceğin alfabesi olan kodlama ve robotik kodlama sınıflarının oluşturulması konusunda Mucitpark protokolünü imzaladık. 20 ilçemizde Valilik olarak başlattığımız kodlama ve robotik kodlama eğitimi konularında Erzurum Teknik Üniversitesi´nin uzmanlığı ve bilgilerinden faydalanacağız. Bilim insanları, 20 yıl sonra kodlama bilmeyen nesillerin cahil kabul edileceğini öngörüyor. Bizde öğrencilerimize geleceğin dili olan kodlamayı öğreteceğiz. Turnuvada elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.


Ziyaretin sonunda Vali Memiş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:13
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