Vali Memiş Yüksek İrtifa Kamp Merkezini ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kurum müdürleri ve spor adamları ile birlikte Yüksek İrtifa Yaz Futbol Kamp Merkezi K1 nolu sahada gece maçı yaptı.

Mesai sonrasında sık sık yürüyüşler ve her gün düzenli olarak spor yapan Vali Okay Memiş, spor etkinliklerini de ihmal etmiyor. Akşam saatlerinde kapalı spor salonunda Erzurumsporlu yönetici ve sporcularla futbol maçı yapan Vali Memiş, yaz ayı boyunca Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sportif faaliyetlerini sürdürüyor.

Akşamın serininde böyle muhteşem bir sahada spor yapmanın zevkini yaşadığını ifade eden Vali Okay Memiş, tesislerin yapımında emeği geçen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür etti.

Bu tür sahaların şehrin tanıtılmasında büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Vali Memiş, “UEFA standartlarında Olimpiyat şehri Erzurum’da Palandöken Dağı eteklerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde doğal yüzeyli 11 çim saha bulunuyor. 2 bin rakımdaki FIFA standartlarında Palandöken’e kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, şehrimize yapılan güzel hizmetlerden biridir. Erzurum’un en önemli sportif yatırımı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yerli ve yabancı kulüplere ve sporculara kamp imkanı sağlıyor. Dünya’dan ve Türkiye’den şehrimize gelen profesyonel futbol takımları, Palandöken’in eşsiz havasında antrenmanlarını yaparken şehrin tarihi ve kültürel değerlerini görme imkanını da buluyor. Doğu’nun yükselen yıldızı olan kamp merkezi, bütün bu özellikleriyle kamp ve hazırlık çalışmalarında Türkiye’de benzersiz bir spor merkezi özelliğine sahiptir. Bu tesislerin Erzurum’a kazandırılmasında büyük emeği olan Sayın Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımlar turizme ve şehrin kalkınmasına büyük katkı sunmaktadır” dedi.

Maç sonrasında TFF Bölge Antrenörü Kemal Coşkun, Vali Okay Memiş ve Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı’na Futsal Milli Takımı forması hediye etti.