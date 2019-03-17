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Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

17 Mart 2019 Pazar 15:21
Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri arasındaki hafta“Yaşlılar Haftası” olarak kutlanmaktadır. Erzurum’da da, Valiliğimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ve diğer kuruluşlarımızın da katkılarıyla kutlanan “Yaşlılar Haftası”, düzenlenen çeşitli etkinliklerle; yaşlılarımızın sorunlarının çözümüne ve bu baş tacı değerlerimizin huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yaşlılara gösterilen önem ve onların sorunlarının çözümü için gösterilen çaba ve uygulamalar, o toplumun uygarlık göstergesi olarak da değerlendirilmektedir. Türk toplumunda yaşlılara daima saygı ve özen göstermenin yanı sıra özürlü yurttaşlarımıza ve muhtaç çocuklarımıza da yardım edilmesi ve onların sorunlarının çözümüne duyarlılık gösterilmesi artık geleneksel bir hal almıştır. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız en son yapılan bir Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmalarında bu konuya da dikkat çekmiş olup, 2019 yılının yaşlılar yılı olarak kutlanmasını istemişlerdir. Bu itibarla, inancımız çerçevesince yaşlılara büyük değer verilerek; “Sadece Allah’a ibadet edeceksiniz. Ana ve babanıza iyi davranacaksınız. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara “of!” bile deme! Onları azarlama! Onlara saygıyla hitap et! Onlara merhamet ederek tevazu kanatlarını aç da, “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl şefkatle büyüttülerse, sen de onlara öyle merhamet et, de!” buyurulmuştur. Bu bağlamda; Devletimiz, son yıllarda yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için bir dizi yasal düzenleme yapmıştır. Huzurevleri ve bakıma muhtaç yaşlılar için evde bakım hizmetleri, yaşlılarımızın hayata tutunmalarını kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte huzur evlerine ihtiyaç duyulmayan bir ortamın da özlemini duymaktayız. Ülkemizdeki yaşlılarımızın önemli bir bölümü, yakınlarının yanında, aile ortamı içinde yaşamlarını sürdürürken, bir bölümü de sağlık hizmetinin düzenli verildiği Huzurevlerinde yaşamlarını sürdürmektedir. Bununla birlikte ülkemiz insanı, yakın eş, dost, akraba ve kişisel sorumluluk ve mesuliyet hissi içerisinde hareket etmek bilincini daha ileri bir seviyeye taşımalıdırlar. Erzurum’da, 18-24 Mart 2019 tarihleri arasında, yaşlılarımıza toplumda verilen önemin bir göstergesi olarak, bu etkinlikleri düzenleyen ve katkı sağlayan, tüm kişi ve kuruluşları içtenlikle kutluyor, yaşlılarımıza gereken önem ve özeni gösterdikleri için de teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, tüm yaşlılarımızın “Yaşlılar Haftası”nı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:21
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