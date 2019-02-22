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Vali Memiş ve Taşkesenligil’e forma

Erzurum Valisi Okay Memiş’in de desteklerini arkasına alan Antrenör Ali Ekber Erol yönetimindeki Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı,yeni sezonda bölgesel lige girmenin planlarını yapıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 12:13
Vali Memiş ve Taşkesenligil’e forma

Erzurum Valisi Okay Memiş’in de desteklerini arkasına alan Antrenör Ali Ekber Erol yönetimindeki Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı,yeni sezonda bölgesel lige girmenin planlarını yapıyor.


Tekerlekli Sandalye ile hayata tutunan basketbolcular, Vali MemişveGSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil’e forma hediye ettiler.


Erzurum’da kurulan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Vali Okay Memiş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti.


Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, önce Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti. Bedensel engelli Basketbolcular, Vali Memiş’e forma hediye ettiler.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Sadullah Efe, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürüFuatTaşkesengil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile diğer yetkililerin de katılımı ile Kazım Karabekir Spor Salonu’ndaEmpati maçı yapan ve takım olma yolunda ilk adımı atan Erzurum Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezonda Bölgesel Lige girmeye hazırlanıyor.


Erzurum Valisi Okay Memiş’in de desteklerini arkasına alan Antrenör Ali Ekber Erol yönetimindeki Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek, kendisine forma hediye ettiler. Taşkesenligil de, bedensel engelli basketbolculara çeşitli hediyeler verdi.


Taşkesenligil, “Valimiz öncülüğündeTekerlekli Sandalye Milli Takımımıza bizde elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah, yeni sezonda Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, liglerde yer alarak ilimizi temsil edecek. Bizde bugün kendilerini burada ağırlamaktan bir hayli mutluluk duyduk” dedi.


Sebahattin Demirtaş kaptanlığındaki takımdaAlihanÇıldan,Sönmez Durmaz,Yasin Koç, Tolga Yeşiltepe, Ramazan Çelik, Engin Gül, Masun Şengül ve Mesut GüleşTekerlekli Sandalye Basketbol takımında yer alıyor.


Kaptan Sebahattin Demirtaş, “Bize Valimiz Okay Memiş ve İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil büyük destek veriyor. Takım olarak lige katılıp, bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:13
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