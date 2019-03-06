Vali Memiş, Uzundere ilçesini ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Uzundere İlçesini ziyaret etti. İlçeyi adeta karış karış gezen Vali Memiş, tarihi, turistik mekânlarının yanında Uzundere’nin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi de olduğunu belirtti.

İlçe ziyaretleri kapsamında Uzundere’ye giden Vali Memiş’e İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve kurum müdürleri eşlik etti.

Uzundere İlçe Kaymakamı Hakan Şeker ve Belediye Başkanı Halis Özsoy tarafından karşılanan Vali Memiş, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi alarak Altınçanak Köyünde DAP İdaresi tarafından kurulan seraları ve TKDK desteğiyle yaptırılan büyükbaş hayvan çiftliğini gezdi.

“Hayvancılıkla uğraşan çiftçiye tohum desteği vereceğiz”

Vali Memiş, burada yaptığı açıklamada Erzurum’da hayvancılığın geliştirilmesi için Valilik bütçesinden 5 milyon kadar ödenek ayırdıklarını söyledi.

Bütçe miktarını ilerleyen zamanlarda arttırabileceklerini dile getiren Vali Memiş, “En az yarısını doğrudan tohum desteği olarak hayvancılıkla uğraşan çiftçimize dağıtacağız. Özellikle daphan ovası, pasinler ovası ağırlık olmak üzere 20 ilçemizdeki bütün çiftçimize dağıtım yapacağız. Büyükşehir Belediyesi, KUDAKA, DAP idaresi ve Ticaret Borsası ile birlikte ödenek temin ettik. Bizim ve paydaşlarımızın tek hedefi 1 milyon büyük baş hayvan sayısına ulaşmak. 1 veya 2 yıl içinde Türkiye’de büyükbaş hayvancılık bakımında yeniden bir numaralı il olmak istiyoruz. Konya şuanda ileride 820 bin civarında, bizim 760 bin büyükbaş hayvanımız var ama 1 milyon hedefimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.

“Öşvank adeta Trabzon’un Sümela Manastırı”

Vali Memiş, daha sonra dinsel açıdan taşıdığı değer ve mimari özellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Öşvank Kilisesi’ni gezdi.

Kilisesi’nin önemli bir değer olduğunu belirten Vali Memiş, "Öşvank Kilisesinde özel bir çalışma başlatacağız. Binanın onarımını gerçekleştirip turizme kazandıracağız. Öşvank adeta Trabzon’un Sümela Manastırı. Muhteşem bir bina bin 50 yılık bir tarihi olan Gürcülerden kalma manastır ve onların tabiriyle adeta bir külliye açıkçası çok etkilendim. Buradan müthiş bir turizm geliri elde edilebilir ve çok ciddi anlamda istihdam sağlayabiliriz. Buraya harcanan para boşa gitmez çünkü çok önemli bir eser. Öşvank Kilisesinde özel bir çalışma başlatacağız. Bu binanın onarımı gerçekleştirip turizme kazandıracağız" dedi.

Anadolu’nun birçok tarihi kültürü barındırdığına işaret eden Vali Memiş, "Birden fazla kültürün ve milleti olması bizim barış içinde yaşadığımızın en büyük göstergesi. Kilisenin yanında cami var ve Erzurum onca vahşete ve zulme uğramış olsa da Türkiye’nin önemli hoşgörü merkezlerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

“Seyir terası görsel şölen sunuyor”

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, (KUDAKA) Uzundere Kaymakamlığı ve belediye tarafından yaptırılan Tortum Gölü Cam Seyir Terası’nı da ziyaret eden Vali Memiş, seyir terasının önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

200 metre yüksekliğindeki terasın Türkiye’nin en yüksek cam seyir teraslarından biri olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Türkiye’nin en büyük heyelan set gölü olan Tortum Gölü’nden müthiş bir görsel şölen sunuyor. Uzundere Erzurum’un adeta sayfiye merkezi gibi. Bu yatırım kamu kaynaklarının doğru kullanıldığını gösterir ve bölge turizmi açısından son derece önemli bir proje. Burası çok önemli bir destinasyon olacak ve çok talep görecek bir alan haline gelecek" diye konuştu.

Vali Memiş, ayrıca Uzundere’nin Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerden gelen turistlerin yol güzergâhında olduğuna dikkat çekerek, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile birlikte buradaki eksiklikleri en kısa sürede giderip, daha fazla turist ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Vali Memiş, Tortum şelalesini gezdi, Tortum Gölünde beraberindeki heyetle birlikte tekne turu attı. Vali Memiş’in son durağı ilçe merkezi oldu. Esnafları ziyaret eden Vali Memiş, yaptığı incelemenin ardından ilçeden ayrıldı.