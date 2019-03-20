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Vali Memiş: “Tüm Türk dünyasının Nevruz gününü ve toyunu kutluyorum”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 21 Mart Nevruz bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:16
Vali Memiş: “Tüm Türk dünyasının Nevruz gününü ve toyunu kutluyorum”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 21 Mart Nevruz bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Nevruzun asırların ortak bayramı olduğunu kaydeden Vali Memiş mesajında şunları kaydetti; “Farsça’ da yeni (nev)ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkan ve yeni gün anlamı taşıyan bu kelime, her ne kadar Farsça kökenli olsa da, Orta Asya Türk toplulukları, Anadolu, İran, Balkanlar ve daha birçok yerde kendine özgü törenlerle kutlanmaktadır.


Eski İran takvimine göre yılın ilk günüdür ve güneşin koç burcuna girdiği ilkbaharın başlangıcı sayılan gündür.


Hayvancılıkla ve tarımla uğraşan topluluklar için kışın bitip baharın gelmesi ve yeniden dirilişin sembolleşen başlangıcı olan, gece ve gündüzün eşitlendiği, doğanın uyandığı ve dolayısıyla üremenin başlangıcı olarak kabul edilen, 21 Mart tarihi pek çok takvimde ve kültürde yılbaşı olarak kabul edilip kutlanmıştır.


Tarih boyunca Anadolu’ da Nevruz, çeşitli adlar altında kutlanmıştır. Nevruz; bahar ve bereketi, yeni yıl ve yılın başlangıcını çağrıştırır. Nevruz, Türk kültüründe baharı, yaşama sevincini, su ve kutsal arınmayı, yenilenmeyi, uyanan doğa ile birlikte bolluk-bereket ve çoğalmayı simgelemiş olup, bugüne münhasıran hep olumlu ve müjdeleyici anlamlar yüklenmiştir. İslamiyet öncesi bahar kutlamalarını yapan Türkler, bu kutlamaları Nevruz adıyla daha sonra da devam ettirmişlerdir. Anadolu’ da kutlanan Nevruz şenliklerinin biçimlenmesinde, eski Türk bahar bayramlarının ve Anadolu’ da kutlanan eski Türk bahar şenliklerinin katkısı olmuştur.


Nevruz bayramı, komşu ülkelerde resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu tatil günlerinin uzun olması dolayısıyla birçok insan, bu tatilini yakın olması ve kültürel benzerliklerin uyuşması sebebi ile Erzurum’ da geçirmektedirler. İl olarak bu bağlamda Müzik Şöleni, Sergi, Konferans vs. faaliyetlerimizi genişletmek ve iki taraflı yapılacak turlar sayesinde bu tür ilişkileri üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Temenni ediyoruz ki Türk coğrafyası, her alanda bu tür vesilelerle bir araya gelerek, birlik ve beraberliğini daha da ileriye taşımasıdır.


Bu duygu ve düşüncelerle, Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlarda buluşmak dileğiyle, başta Erzurum olmak üzere tüm Türk dünyasının Nevruz gününü ve Toyunu kutluyorum.”

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:16
  1. kültür
  2. doğa
  3. sergi

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