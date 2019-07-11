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Vali Memiş, TİM Başkanı Gülle’ye tekstilkenti anlattı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile görüştü.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
Vali Memiş, TİM Başkanı Gülle’ye tekstilkenti anlattı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile görüştü. Erzurum ihracatının masaya yatırıldığı toplantıda tekstilkent projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


Bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul’a giden Vali Okay Memiş, TİM Başkanı İsmail Gülle’yi ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de eşlik ettiği ziyaret sırasında Erzurum’un dış ticareti ele alındı. Kentin ithalat ve ihracatıyla ilgili istatistiki bilgileri Başkan Gülle ve yönetimine sunan Vali Memiş, 2’inci Organize Sanayi Bölgesindeki yapımı devam eden tekstilkent ile ilgili bilgi vererek hedeflerini anlattı.


Yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edileceği tekstilkent hakkında Başkan Gülle’nin görüşlerini alan Vali Memiş, ağustos ayında inşaatların tamamlanacağını söyledi. Tekstil konusunda Türkiye’nin önde gelen fabrikalarını Erzurum’a davet edeceklerini anlatan Vali Memiş, hem istihdama hem de kent ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.


Önceliklerinin işsiz olan vatandaşa iş imkanı sağlamak olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Hayalim, Erzurum’u büyük bir Tekstilkent haline getirmek. Bu bir başlangıç, çok ümitliyiz. Kamu kaynağını doğru projelerde harcamak istiyoruz. Doğru projelerde, doğru harcamalar yapıldığı taktirde, kaynağımızı iyi kullanmış olacağız” diye konuştu

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:57
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