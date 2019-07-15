Vali Memiş, “Temizlendikçe güçleniyoruz”

Vali Okay Memiş, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna gerçekleştirilen yemek programında konuştu.

Vali Memiş, “FETÖ’den ve diğer hain yapılanmalardan temizlendikçe Türk ordusu, jandarması, emniyet teşkilatı daha güçlü oluyor” dedi.

Erzurum’da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Yakutiye ilçesindeki tarihi Çifte Minareli Mederese’de yapılan programda konuşan Vali Memiş, 3 yıl önce devlet ve toplumun, Türk ordusuna, polis teşkilatına ve hülasa eğitimden birçok yere din kisvesi altında sızmış olan hainlerin darbesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türk ordusunun ülkenin en önemli ve değerli gücü olduğunu belirten Vali Memiş, ordu içinde FETÖ’cü olmayan birçok kahramanın hainlere haddini bildirdiğini ifade ederek, "Temizlendikçe güçleniyoruz. FETÖ’den ve diğer hain yapılanmalardan temizlendikçe Türk ordusu, jandarması, emniyet teşkilatı daha güçlü oluyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bütün şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"2 yılım bu yapının bize attığı iftirayı temizlemekle geçti"

Vali Memiş, FETÖ yapısının İzmir’deki casusluk soruşturması ihaneti, iftirası ve Ergenekon gibi iftiralarıyla Silivri’ye göndermek istediği şahıslardan birisi olduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Tam 2 yıl İçişleri Bakanlığında bu hainlerin bize attığı iftirayı temizlemekle uğraştım. Bize iftira atan yargıçlar, polisler kendi yargıç ve polisleriydi ve kendi düzenledikleriyle bizi cezaevinde süründürmek istedi. Ancak Allah onlara fırsat vermedi. Özelikle 17-25 Aralık’tan sonra iyice foyaları ortaya çıktı ve devlet bütün kararlılığıyla bu yapının üstüne gitti. Baktılar ki olmayacak en hainini gerçekleştirip darbe teşebbüsünde bulundular. Bu teşebbüsü Türk milleti 81 vilayette Cumhurbaşkanımız önderliğinde geri püskürttü."

Vali Memiş, Türk milletinin tankların, F-16’ların ve silahların üzerine sadece Türk bayrağıyla gittiğini vurgulayarak, bunu bütün dünyanın gördüğünü belirtti.

Gümüşhane’de 15 Temmuz 2016 yılında Vali olarak görev yaptığını belirten Vali Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurtta sulh konseyi denilen hain yapının yazısında Gümüşhane Valisinin gözaltına alınması emredilmişti, ama bu devlet ve millet bu hainlere gereken dersi verdi. Erzurum’da dadaşlar tıpkı bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e nasıl 57 gün ev sahipliği yaptıysa 15 Temmuz’da da meydanlara çıkıp 100 binlerce dadaş hain FETÖ’cülere geçit vermedi."

15 Temmuz’u unutmayıp unutturmayacaklarını dile getiren Vali Memiş, vatan uğruna şehit düşenlere Allah’tan rahmet, gazilere şifa diledi. Programa, kent protokolü, kurum amirleri ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.