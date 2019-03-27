Vali Memiş seçim güvenlik toplantılarını sürdürüyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı ve Karaçoban İlçelerini ziyaret ederek, 31 Mart’ta yapılacak olan ‘Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi’ öncesi güvenlik değerlendirme toplantısı yaptı.

Beraberinde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte ilçeleri ziyaret eden Vali Memiş, esnafları tek tek gezip, vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşın daha güvenli bir ortamda sandığa gitmesi için Erzurum il genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Vali Memiş, “Seçim öncesinde aldığımız tedbirleri bizzat yerinde görmek için Erzurum’un kuzeyinden güneyine kadar bütün ilçelerini tek tek dolaşıp, toplantılar yapıyoruz. Vatandaşın özgür iradesinin sandığa yansıması için gerekli tedbirleri aldık. Buralara gelmişken esnaf ve vatandaşımızla da bir araya gelmek, isteklerini dinlemek istedik. Karayazı ve Karaçoban’da eksikleri yerinde tespit etmiş olduk. Yol ve altyapı konusundaki talepleri dinledik, ilk etapta nüfusu kalabalık olan bölgelerimizde yaz sezonu ile birlikte yolların asfaltlanması için çalışmalara başlayacağız” dedi.

Valilik olarak çiftçiye yönelik yem bitkisi tohumu dağıttıklarına dikkat çeken Vali Memiş, “Bu işle uğraşan çiftçilerimizi tespit ediyor, hayvan için proteini yüksek, yonca, korunga gibi yem bitkisi tohumu dağıtıyoruz. Bu sayede çiftçimizin köyünde para kazanmasına katkıda bulunup, üretime yönelmesini sağlayacağız. Soğuk süt zinciri projesinde ise, ilk etapta merkeze yakın yerleşim yerlerinden süt toplamaya başlayacağız. Bin 200 köyümüzde her işletmeye birer soğuk süt tankı kurup toplamaya başlayacağız. Bunun yanında istihdama yönelik olarak da il merkezinde 4 tane fabrika yapıyoruz ve her birinde 500 kişi çalışacak. Ağustos ayında bu farikalar üretime geçtiğinde 2 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. İnşallah seneye 5 bine çıkaracağız” şeklinde konuştu.