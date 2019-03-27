0553 313 94 23

Vali Memiş seçim güvenlik toplantılarını sürdürüyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı ve Karaçoban İlçelerini ziyaret ederek, 31 Mart’ta yapılacak olan ‘Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi’ öncesi güvenlik değerlendirme toplantısı yaptı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:06
Vali Memiş seçim güvenlik toplantılarını sürdürüyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı ve Karaçoban İlçelerini ziyaret ederek, 31 Mart’ta yapılacak olan ‘Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi’ öncesi güvenlik değerlendirme toplantısı yaptı.


Beraberinde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte ilçeleri ziyaret eden Vali Memiş, esnafları tek tek gezip, vatandaşların taleplerini dinledi.


Vatandaşın daha güvenli bir ortamda sandığa gitmesi için Erzurum il genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Vali Memiş, “Seçim öncesinde aldığımız tedbirleri bizzat yerinde görmek için Erzurum’un kuzeyinden güneyine kadar bütün ilçelerini tek tek dolaşıp, toplantılar yapıyoruz. Vatandaşın özgür iradesinin sandığa yansıması için gerekli tedbirleri aldık. Buralara gelmişken esnaf ve vatandaşımızla da bir araya gelmek, isteklerini dinlemek istedik. Karayazı ve Karaçoban’da eksikleri yerinde tespit etmiş olduk. Yol ve altyapı konusundaki talepleri dinledik, ilk etapta nüfusu kalabalık olan bölgelerimizde yaz sezonu ile birlikte yolların asfaltlanması için çalışmalara başlayacağız” dedi.


Valilik olarak çiftçiye yönelik yem bitkisi tohumu dağıttıklarına dikkat çeken Vali Memiş, “Bu işle uğraşan çiftçilerimizi tespit ediyor, hayvan için proteini yüksek, yonca, korunga gibi yem bitkisi tohumu dağıtıyoruz. Bu sayede çiftçimizin köyünde para kazanmasına katkıda bulunup, üretime yönelmesini sağlayacağız. Soğuk süt zinciri projesinde ise, ilk etapta merkeze yakın yerleşim yerlerinden süt toplamaya başlayacağız. Bin 200 köyümüzde her işletmeye birer soğuk süt tankı kurup toplamaya başlayacağız. Bunun yanında istihdama yönelik olarak da il merkezinde 4 tane fabrika yapıyoruz ve her birinde 500 kişi çalışacak. Ağustos ayında bu farikalar üretime geçtiğinde 2 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. İnşallah seneye 5 bine çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK’lıların kaçırdığı polisten 4 yıldır haber alınamıyor
    1. PKK’lıların kaçırdığı polisten 4..
    2. Huzurevinin bakımı hükümlülere emanet
    3. Deniz uçağı ile tüm Marmara kontrol..
    4. Burhaniye’de istihdam seferberliğine..
    5. Meral Akşener güldürdü! "İstanbul,..
    6. FETÖ elebaşının korumasının eşi..
    7. İran'daki sel felaketi hayvanları da..
    8. Arturo Mina’nın forma özlemi bitiyor
    9. "Riga Primeclass Lounge" Avrupa'nın en..
    10. Ordu, dijital oyun yazılım merkezi..
    11. Singapur’da yangın paniği: 500 kişi..
    12. Vali Türker Öksüz, Akyaka’da
    13. "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık..
    14. Sisi kendisini de generalini de maskot..
    15. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    16. Kadınlar kazandıkları paralarla..
    17. DPÜ Kitaplaşan İnsanlar Topluluğu’ndan..
    18. "Şampiyonluk öyle tek başına gelen bir..
    19. TVF Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley..
    20. "Rekabet Kurulu kamu kurumlarını da..
    21. "18 yaşından küçükken işlenen suçun..
    22. Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler..
    23. Bir gün susmayı öğrendim! Babam öyle..
    24. Türk yönetmen ’Müslüman Sinema..
    25. Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir..
    26. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    27. Van'da 2 bin 273 sandıkta 652 bin..
    28. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    29. Ahmet Şafak Pınarbaşı’da konser verdi
    30. Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te..
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu