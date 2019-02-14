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Vali Memiş müjdeyi verdi: “Palandöken’e yeni bir otel yapılıyor”

Vali Okay Memiş’in girişimleriyle Erzurum’a 5 yıldızlı otel standardında bir butik otel kazandırılıyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:42
Vali Memiş müjdeyi verdi: “Palandöken’e yeni bir otel yapılıyor”

Vali Okay Memiş’in girişimleriyle Erzurum’a 5 yıldızlı otel standardında bir butik otel kazandırılıyor. Palandöken Kayak Merkezi’nde bir süredir kullanılmayan AFAD Çığ Eğitim Merkezi, otele dönüştürülecek. Vilayetler Evi bünyesinde yapılacak olan butik otel 30 odalı olacak.


Göreve başladığı günden itibaren Erzurum’un turizm alanında gelişmesi için var gücüyle çalışan Vali Okay Memiş, her geçen sezon daha çok ihtiyaç duyulan otel yatırımı konusunda geçtiğimiz ay müjdesini verdiği 5 yıldızlı otelin ardından önemli bir adım daha attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Erzurum ziyaretinde konuyu gündeme getiren Vali Memiş, AFAD’ın Palandöken’de bir süre öncesine kadar Çığ Eğitim Merkezi olarak kullandığı boş binanın otele dönüştürülmesini teklif etti. Bakan Soylu’nun da sıcak baktığı bu girişimin ardından binanın Vilayetler Evi’ne tahsisini sağlayan Vali Memiş, 30 odalı butik bir otel yapılacağını açıkladı.


Vilayetler Evi’nin Türkiye’de tek kış otelinin Palandöken’de olacağını kaydeden Vali Memiş, “Palandöken Kayak Merkezi’nin ciddi anlamda otel yatırımlarına ihtiyacı var. Geldiğim günden bu yana herkes aynı şeyi söylüyor. Gerçekten de bu açığı kapatmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz de bu noktadan hareketle bir süredir kullanılmayan ve dağa hiç bir katkısı olmayan binayı Vilayetler Evi’ne verdik. Harcayacakları bir kaç milyon lirayla burada 30 odalı butik bir otel yapacaklar. Binanın pistlere yakın bir noktada olması nedeniyle tesis ihtiyacını da biz karşılayacağız. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz” diye konuştu.


Bu yatırımla Palandöken’e önemli bir değer katacaklarını vurgulayan Vali Okay Memiş, otel yatırımının şu an proje aşamasında olduğunu dile getirdi. Bu girişimin tüm yatırımcılara örnek olmasını beklediklerini ifade eden Vali Memiş, “Her fırsatta, her platformda yatırımcılarımıza Palandöken’in potansiyelini anlatıyor ve otel ihtiyacımızdan bahsediyoruz. Devlet olarak biz bu adımı attık ve tüm girişimcilere örnek olmasını bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:42
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