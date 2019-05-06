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Vali Memiş müjdeyi verdi: “Erzurum’a bisiklet parkuru yapılacak”

Erzurum Valisi Okay Memiş, hafta sonu bisiklete binerek şehir turu attı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:02
Vali Memiş müjdeyi verdi: “Erzurum’a bisiklet parkuru yapılacak”

Erzurum Valisi Okay Memiş, hafta sonu bisiklete binerek şehir turu attı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Vali Memiş, Erzurum’a yakın tarihte bisiklet parkuru yapılacağının müjdesini verdi.


Havaların ısınmasını fırsat bilen Vali Okay Memiş, bisikletine atlayarak şehir turuna çıktı. Kendisini bisiklet sırtında gören insaların olumlu tepkiler verdiği Vali Memiş, bisiklet sporunun çok eğlenceli olduğunu ifade ederek, “Bisiklet ile vakit geçirmek fiziksel ve zihinsel açıdan çok faydalıdır. Ayrıca; etkili bir şekilde kas egzersizi yapmamıza önemli katkı sağlıyor.” şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum’da bisiklet parkuru yapımına da başlayacaklarını belirten Vali Memiş, “ Dünyada havaalanına indikten 10 dakika sonra kayak yapabileceğiniz başka bir yer yok. Bu yıl kayak sezonu boyunca Palandöken’de 1 milyonun üzerinde turisti ağırladık. Biz istiyoruz ki böylesi önemli bir merkezi sadece kayak sezonununda değil yaz mevsiminde de ziyaretçilerin uğrak yeri haline getirelim. Bu amaçla şehrimize bir bisiklet parkuru yapacağız. Bu sayede hem turizme katkı sağlayacağız hem de bisiklet kullanıcıları için önemli bir mekan kazandırmış olacağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:02
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