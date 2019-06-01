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Vali Memiş, kurum personeliyle bayramlaştı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı öncesi valilik personel ile bayramlaştı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:13
Vali Memiş, kurum personeliyle bayramlaştı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı öncesi valilik personel ile bayramlaştı. Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine; Vali Yardımcıları, birim amirleri ve personel katıldı.


Tüm personel ile tek tek bayramlaşan Vali Okay Memiş, bayramların, kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulmasına vesile olduğunu söyledi. Uzun bayram tatilini dinlenerek geçirmelerini isteyen Vali Memiş, yola çıkacak olanları da trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.


Erzurum’a noterlik yapmak için gelmediğini belirten Vali Memiş, “Biz bu kenti büyütmek, geliştirmek istiyoruz. Bu kenti sizlerle beraber yönetiyorum tek başıma değil. Gücümüz ölçüsünde herkese öncülük etmeye gayret ediyoruz.” Dedi.


“İşinize odaklanın ve işinizi iyi yapın”


“Vatandaş sizden ne kadar memnun olursa ben de sizden o kadar memnun olurum” diyen Vali Okay Memiş, şöyle konuştu:“Vatandaş esnafın söylediği gibi bizim veli nimetimizdir. Dünyadaki bütün devletleri kuran, koruyan ve kollayan askeri ve sivil bürokrasidir. Şikâyet edilen müessese bürokrasi değil bürokratizmdir. Bir evrakın bir gün içinde çıkarılması gerekirken on günde çıkarılmasıdır. Biz devlet kuran bir milletiz. Dadaşlar düşmanın Anadolu’ya girmesine engel olmuş. Biz nasıl bir yerde görev yaptığımızın bilincindeyiz, siz de olun. Sizden şunu rica ediyorum, işinize odaklanın ve işinizi iyi yapın.İşini iyi yapan bütün kardeşlerimizi içtenlikle kucaklıyorum. Herkese samimiyetle yaklaşıyorum ve herkesle eşit mesafedeyim. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Süre uzun dinlenin, imkânlar dâhilinde gezin ve tatilin tadını çıkarın. Uzun yola çıkacak olanlar trafik kurallarına uysunlar.”

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:13
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