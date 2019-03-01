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Vali Memiş, “İran’ın gelişmesi Türkiye’yi olumlu yönde etkiler”

İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Mali ve İktisadi İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Reza Hüseyni başkanlığındaki 18 kişilik heyet, Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 17:48
Vali Memiş, “İran’ın gelişmesi Türkiye’yi olumlu yönde etkiler”

İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Mali ve İktisadi İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Reza Hüseyni başkanlığındaki 18 kişilik heyet, Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret etti. Vali Memiş, İran ile geçmişten gelen önemli kültürel bağlarının olduğunu ifade ederek, İran’ın gelişmesi ve büyümesinin Türkiye’yi olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.


‘Ekonomik ve Ticari İlişkileri Güçlendirme ve İşbirliği Geliştirme Toplantısı’ için Erzurum’a gelen İran heyetini makamında ağırlayan Vali Okay Memiş, İran’ın doğal kaynaklar açısından zengin bir ülke olduğunu, gelişmesi ve büyümesinin Türkiye ve komşu ülkeleri olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Vali Memiş, “İran, Yüksek teknolojiyi kullanmaya gayret ediyor. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde konulan 2023 hedeflerine doğru yürüyoruz. Ülkemizde yaşayan bütün vatandaşların daha müreffeh, gelir düzeyi daha artmış ve daha huzurlu olması için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.


Erzurum’un stratejik bir öneme sahip il olduğunu dile getiren Vali Memiş, büyükbaş hayvancılığında Türkiye’de ikinci sırada olduklarını, hazırlanan projelerle bu alanda Türkiye 1’incisi olmayı hedeflediklerini kaydetti.


“Palandöken Kayak Merkezi dünya çapında bir yer”


Kış turizmi açısından da Erzurum’un önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, “Palandöken Kayak Merkezi dünya çapında önemli bir yer. Çünkü havaalanına indikten sonra on dakika içerisinde kayak yapabileceğiniz başka bir yer yok. Erzurum’da 1915 yılında kayak başlamıştır. Alan itibari ile Türkiye’nin dördüncü büyük iliyiz. Yirmi ilçe ve bin 200 köyü ile bir ucundan diğer ucuna 450 km’lik yol ağı var. Erzurum aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşını başlattığı illerden birisi, bir gazi şehirdir.” ifadelerini kullandı.


“Erzurum-Kars tren yoluna bağlanmamız gerekiyor”


Erzurum’un bulunduğu bölgenin kalkınması konusunda önemli şehirlerden biri olduğuna işaret eden Vali Yardımcısı Reza Hüseyni, ‘’İran Batı Azerbaycan Eyaleti; Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Irakla sınırı olan önemli bir yerde bulunmaktadır. Bazı işleri tren yolu üzerinden yapmamız gerektiği için Erzurum-Kars tren yol ağına bağlanmamız gerekiyor. Maddi olarak bu tren yolu birçok insana iş verecek ve buradaki insanları kalkındıracaktır. Biz, Türkiye’nin doğusundaki illerle ilişkilerimizi geliştirmek için hazırız. Ortak ticari, kültürel ve ekonomik ilişkilerde protokol imzalamak, program yapmak ve bunları madde madde icra etmek için hazırız’’ açıklamasında bulundu.


Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:48
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