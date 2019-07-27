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Vali Memiş: “Erzurum’a eko turizm köyü yapmayı planlıyoruz”

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Şehre gelen turistlere köy yaşamını ve tarım, hayvancılık ile sebze yetiştiriciliğini gösterme adına bir eko turizm köyü planımız var.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:40
Vali Memiş: “Erzurum’a eko turizm köyü yapmayı planlıyoruz”

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Şehre gelen turistlere köy yaşamını ve tarım, hayvancılık ile sebze yetiştiriciliğini gösterme adına bir eko turizm köyü planımız var. Söğütlü Mahallemizi bir eko turizm köyü yapabiliriz” dedi.


Aziziye ilçesi Sögütlü Mahallesi’nde ‘Örtüaltı Üretimden Modernizasyon ve Kümelenmenin Güçlendirilmesi Projesi’nin tanıtımı Vali Okay Memiş’in katılımlarıyla yapıldı.


Tanıtım törenine; Vali Okay Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, kurum yetkilileri ve çiftçiler katıldı.


Bar ekibinin gösterileriyle başlayan programda konuşan Vali Memiş, Söğütlü Mahallesi’ne valilik bütçesinden kış şartlarına uygun 24 adet sera yaptıklarını söyledi.


Erzurum’daki tarım ve hayvancılığı geliştirmek için valilik bütçesinden 10 milyon TL ayırdıklarını ifade eden Vali Memiş, “Planlı ve stratejik hareket ederek, hayvancılığın hem sayısal hem de niteliğini arttırmak için 5 bin çiftçimize yem bitkisi tohumu desteği sağladık.Türkiye’de en fazla yem bitkisi desteği veren il Erzurum’dur. Aynı şekilde örtü altı sebzeciliği de destekledik. Bugün bir markette aklınıza gelebilecek doğal halde organik bir şekilde bu köyde yetişiyor. Buradaki çiftçilerimiz sebzecilikle geçimini sağlıyor. Biz de bunu gördük ve çorbada biraz daha fazla tuzumuz olsun diyerek 24 adet daha sera yaptık. Önümüzdeki yıl bu sayıyı bir o kadar arttıracağız. Söğütlü Köyü bu sayede Erzurum’un en önemli seracılık ve tarımsal üretimin yapıldığı yer olacak” diye konuştu.


Turistlere köy yaşantısını gösterme adına bir eko turizm köyü yapmayı planladıklarını belirten Vali Memiş, “Şehre gelen turistlere köy yaşamını ve tarım, hayvancılık ile sebze yetiştiriciliğini gösterme adına bir ‘Eko Turizm Köyü’ planımız var. Söğütlü Mahallemizi bir Eko Turizm Köyü yapabiliriz” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Vali Memiş ve protokol, Sebze Yetiştiriciliği programına katılan çiftçilere sertifikalarını verdi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:40
  1. doğa

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