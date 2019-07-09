Vali Memiş: “Eğitimdeki sıralama Erzurum’a yakışmıyor”

Erzurum Valisi Okay Memiş, “İl geneli olarak eğitimde çok iyi değiliz. Türkiye’de 60. sıradan 58’e yükseldik. Fakat bu bir başarı ve kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Erzurum’a hiç yakışmıyor.” dedi.

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Türkiye birincileri, Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenler ve velilerin de eşlik ettiği ziyarette öğrencileri makamında ağırlayan Vali Memiş, elde edilen başarının kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.

Erzurum’un eğitimdeki genel başarı oranının ise düşük olduğunu kaydeden Vali Okay Memiş, ‘’Öğrencilerimizin başarısı ilimiz için çok önemli ve değerlidir. Ancak İl geneli olarak eğitimde çok iyi değiliz. Türkiye’de 60. sıradan 58’e yükseldik. Fakat bu bir başarı ve kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Erzurum’a hiç yakışmıyor.” diye konuştu.

Hedeflerinin Erzurum’u eğitimde hak ettiği yerlere getirmek olduğunu ifade eden Vali Memiş, şöyle konuştu:

‘’Hep birlikte kolları sıvazlayacağız ve genel sıralamada en az 10 sıra birden yükseleceğiz. Gençlerimiz bizi çok mutlu etti. Ama genel başarıyı da arzuluyoruz. Bu gençler inşallah ülkemizin kalkınmasına faydalı olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bize göstermiş olduğu 2023 hedefine ulaşmamızı sağlayacak olan bu gençlerdir. Hepsiyle gurur duyuyoruz.”

Ziyaretin sonunda Vali Memiş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.