Vali Memiş, “Çiftçimizin yanındayız”

Erzurum’da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD II 5. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı düzenledi. Vali Okay Memiş, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için valilik olarak 5 milyon TL’lik bir bütçe ayırdıklarını, bu rakamı biraz daha arttıracaklarını söyledi.

Ticaret Borsası’nda düzenlenen programa; Vali Okay Memiş, TKDK İl Koordinatörü Atilla Atilla Özlü, Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Şerafettin Çakal ve çiftçiler katıldı.

Vali Memiş, göreve başladığı günden itibaren Erzurum’un önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkla alakalı kendilerine bir takım hedefler koyduklarını belirtti.

“Yem bitkisi desteği yaptık”

Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için Valilik olarak 5 milyon TL’lik bir bütçe ayırdıklarını, bu rakamı biraz daha arttıracaklarını dile getiren Vali Memiş, şöyle konuştu:

“Yatırım yapan bir vilayet olma hayaliyle ekstradan bir bütçe ayarladık ve bu bütçenin büyük bir kısmını hayvancılıkla alakalı konularda kullanacağız. Dün bunun ilkini gerçekleştirerek, yem bitkisi tohumu desteği yaptık çiftçilerimize. Buradaki amacımız şudur, biz biliyoruz ki hayvancılıkta en önemli girdi yem bitkisidir. Eğer yem bitkisi tohumunu çiftçimize sübvanse edebilirsek iyi netice alacağımızı düşünüyoruz. Daha önce görev yaptığımız ilde de uyguladığımız bu projede başarılı olduk. Erzurum’da da başarılı olmayı amaçlıyoruz.”

Büyükbaş hayvan varlığında Türkiye’de 2. sırada olduklarını hatırlatan Vali Memiş, “Şu anda 770 bin civarında büyükbaş hayvan varlığımız var. Allah’ın izniyle hedefimiz 2019-2020 yılları içerisinde 1milyon büyükbaş hayvan sayısıyla Türkiye’de bir numaraya oturmak. 22. Sırada bulunduğumuz Küçükbaş hayvan varlığında da ilk üç içinde olabilme şansımız var aslında. Erzurum, Türkiye’de merası en fazla olan il. Dolayısıyla biz kendimize hedef belirledik. Ve bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Allah’ın izniyle hayırlı neticeler alacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.

“Soğuk süt zinciri projemizi yakında uygulamaya başlayacağız”

“Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bütün kardeşlerimizin, çiftçilerimizin yanındayız.” diyen Vali Memiş sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Desteklerimiz artarak devam edecektir. Bir diğer önemli projemiz soğuk süt zinciri projesi, buda yine Valiliğimiz, KUDAKA kalkınma ajansı, Büyükşehir belediyesi ve ticaret borsası ile beraber yürüttüğümüz ve çok önem verdiğimiz bir proje. İlk etapta merkezdeki yakın köylerde uygulamaya başlayacağız. Daha sonra bu ağı peyderpey genişleteceğiz.”