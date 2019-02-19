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Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım Hayvancılık Koordinasyon Toplatısı’ yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’nın ev sahipliğinde, Erzurum Valisi Okay Memiş Başkanlığı’ nda Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, KUDAKA Genel Sekreteri Prof.

19 Şubat 2019 Salı 17:29
Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım Hayvancılık Koordinasyon Toplatısı’ yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)’nın ev sahipliğinde, Erzurum Valisi Okay Memiş Başkanlığı’ nda Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, KUDAKA Genel Sekreteri Prof.Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla, Erzurum Tarım ve Hayvancılık Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.


Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulum Projesi , Ortak Pazarlama Merkezi Projesi, Örnek Köy Projesi, Tekstil kent Projesi ve Kadın Çiftçilere yönelik projelerinin ele alındığı toplantıda yapılan çalışmalar ile proje süreçleri hakkında ilgili kurumların temsilcileri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.


Özellikle Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulum Projesi çerçevesinde proje detayları Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral tarafından vali ve kurum temsilcileri ile istişare edildi.


İlk etapta 3 ilçe, 82 köy, 282 Çiftçi, 274 Süt tankı ve 6 güzergâha süt toplama işlevinin yerine getirileceğini belirten Başkan Oral, “Bu proje Erzurum Ticaret Borsası’nın şu ana kadar gerçekleştirdiği en yüksek bütçeli projesidir. Valimizin destekleri ile ilk etap da 3 ilçemize bağlı yaklaşık 82 köyümüzde 6 adet süt toplama araçlarımız ile süt toplama işine başlayacağız. Daha sonraki süreçte ise bu sayı tüm ilçelerimize ve yaklaşık 1280 köyümüze ulaşacak. Emin adımlar ile projemizi yürütüyoruz. Bu çalışmalar ışığında projemiz Valimizin destekleri ile büyüyerek devam edecektir” dedi.


Erzurum Valisi Okay Memiş ise Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulum Projesi başta olmak üzere, Ortak Pazarlama Merkezi Projesi, Tekstil Kent Projesi Örnek Köy projeleri’nin Erzurum için önemli birer proje olduğunu vurgulayarak “Erzurum olarak yılda en az 100 bin turist hedefimizi yakalamalıyız. Özellikle Erzurum’un Et ve Süt’ünü bir marka haline getirmeliyiz. Bu projenin Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek seviyelerde gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Et ,Süt ve Arı ürünlerinin Şehir Merkezine yakın, ulaşım problemi bulunmayan ve gece geç saatlere kadar hizmet verebilecek örnek bir köy ile turizme yönelik pazarlama faaliyetinin gerçekleştirilmesini planlamaktayız. Aynı zaman da bu örnek köy projesi Erzurum ilindeki üreticilerimize üretim noktasında örnek teşkil edecektir. Bu sayede gelecek olan ziyaretçilerin bu ürünlere yoğunlaşmasıyla Erzurum’un tarım ve hayvancılığında önemli bir mesafe kat edilecektir. Ayrıca Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün saha çalışmaları kapsamında, Pasinler Ovası, Daphan Ovası ve Güney ilçelerimizde çiftçilerimize yönelik olarak yem bitkisi ve tohum desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:29
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