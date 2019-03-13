0553 313 94 23

Vali Memiş: 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:42
Vali Memiş: 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

 

Vali Memiş mesajında şunları kaydetti; “Tüm bireylerin, sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, her türlü hastalıktan korunmaları ve herhangi bir hastalığa yakalandıklarında da, tedavilerinin yapılmasında, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarının ve Sağlık Kurumlarının vazgeçilmez bir yeri olduğu hepimizin malumudur.

 

Ülkemizde, insanların sağlığına kavuşmaları için, “Hipokrat Yemini” ederek, tüm zorluklara rağmen, mesleklerini büyük bir özveriyle sürdüren, kutsal bir mesleğin mensubu olan hekimlerimizin yetiştirildiği Tıp Okulları ilk defa, 14 Mart 1827 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

 

“Tıp hane-i Amire ve Cerrah hane-i Amire” adı verilen, bu ilim ve irfan yuvası, günümüzdeki Tıp Fakültelerinin temelini oluşturmuştur.

 

Tüm insanlar için, güvenli bir liman olarak hizmet veren tabiplerimizin ve sağlık çalışanlarının bu anlamlı günü, Ülkemizde “14 Mart 1919” tarihinden beri “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

 

İlimiz sağlık alanında dünya standartlarına göre teçhiz edilmiş ve aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgemizin en büyük hastaneleri ile sağlık kuruluşlarını barındırmaktadır.

 

Bu kuruluşlarımızda, modern tıbbın bütün uygulamalarının yer aldığı sağlık birimleri ile yöremiz insanına, yerli ve yabancı herkese ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde sağlık hizmeti sunulmaktadır.

 

Şu noktayı da iftiharla belirtmek isterim ki, Erzurum İlimiz bölgesel olarak, yapılan bu çalışmalardan dolayı bir çekim alanı oluşturmaktadır.

 

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Erzurumlu vatandaşlarımıza öncelikle sağlık ve afiyetler diler, başta hekimlerimiz olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:42
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC Türkiye bir araya geldi
    1. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    2. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    3. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    4. Emniyette koordinasyon toplantısı
    5. Engelli kadına tecavüzle..
    6. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    7. Başkan Uysal: "5 yıl içinde yeni bir..
    8. Demirleri çürüyen caminin minaresi..
    9. İMEAK DTO, meclis toplantısında AK..
    10. "Otomotiv Yan Sanayi"nin en başarılısı..
    11. Türk profesör, Genç Küresel Liderler..
    12. Brezilya'da okula silahlı saldırı! 6..
    13. Mustafa Cengiz: Galatasaray var olma..
    14. Filistinli gençler, Ankara Batıkent..
    15. Cezayirli öğretmenler Buteflika'nın..
    16. Bakan Çavuşoğlu:Herkes sussa Türkiye..
    17. Topkapı Sarayı'nda Korece sesli rehber..
    18. "Zillet ittifakı, başka bir tezgah..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK ile iş..
    20. Mustafa Cengiz döneminde 4 milyon TL kar
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta