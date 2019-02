Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, köy ziyaretleri kapsamında il merkezine bağlı Hoçvan bölgesinde; Bayramoğlu, Binbaşar, Tunçoluk, Lehimli, Otbiçen ve Hasköy’ü ziyaret etti.

Beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte gittiği köylerde muhtar ve vatandaşlarla buluşan Vali Masatlı, vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi, ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Ardahan’da kısa süre önce göreve başladığını ve köylerdeki vatandaşlarla tanışmak, hasbihal etmek için ziyaretlere başladığını aktaran Masatlı, “Değerli vatandaşlarım, sözlerimin başında belirteyim; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim sizlere. Sizlerin de bildiği gibi ülkemizde, 24 Haziran’da bir yönetim değişikliği oldu. Bizim geleneklerimize, yönetim anlayışımıza uygun bir sistem anlayışı yerleşti. Ana temasında insan olan bu sistemin başında da Cumhurbaşkanımız var. İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve köylerde muhtarlarımız Cumhurbaşkanımızın ve bu sistemin temsilcileridir. Muhtarlarımız yeni sistemle birlikte daha bir önem kazandı, son yıllarda muhtarlık standartları da yükseltildi. Vatandaşlarımızla aramızda köprü vazifesi gören muhtarlarımız artık Cumhurbaşkanımızla bire bir görüşme imkanı buluyor, sorunlarını, taleplerini en yüksek makama bizzat arz edebiliyor” dedi.

Türkiye’nin her alanda büyüyün bir ülke olduğunu ve bu büyümeyi hazmedemeyen güçlerin sürekli olarak ülkemiz üzerinde oyunlar oynadığını dile getiren Vali Masatlı, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bizler bin yıldır bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. Kimimiz Kafkasya’dan, kimimiz Orta Doğu’dan, kimimiz Orta Asya’dan, geldi. En az bin yıldır, etle tırnak gibi insanlarımız bir arada yaşamış, sevinçleri de, üzüntüleri de bir arada paylaşmış. Zaman içerisinde bizim ecdadımız, hem bu coğrafyada büyümüş, hem de bütün insanlara yardımcı olmaya çalışmış. Devletler de insanlar gibidir. Belli bir zaman sonra yönetim değişir, farklı bir isme bürünür. Çanakkale bu ülkede bir ibret tablosudur. Bir Türkiye tablosudur. O Çanakkale’de bir millet küllerinden doğdu. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Tatar’ı, hatta Müslüman olmadığı halde çarpışan Rum var Ermeni var. İşte o insanlar bu ülkeyi birlikte kurmuşlar.

Bakınız, Türkiye ne zaman güçleniyorsa başına bir takım sıkıntılar geliyor. Bir takım sıkıntılar çıkarıyorlar. Cumhuriyetten sonra Demokrat partiyle birlikte, ilk defa halkımız bu kadar refaha kavuştu. İnsanlar artık özgür olarak yaşamaya başladılar. Sonra birilerinin direktifiyle bu ülkede darbe oldu. Yönetimi alaşağı ettiler. Bu sürecin ardından Türkiye toparlandı. 1968 yıllarında Türkiye yeniden refaha kavuştu. İnsanlar daha iyi yaşamaya başladı. Bu büyümenin ardından da Rumlar Kıbrıs’ta soydaşlarımızı katletmeye başladı. Yine bir savaşa girdik. O dönem müttefiklerimiz, Kıbrıs harekâtı sırasında bize uçak lastikleri bile satmadı. Bu süreçte geçti ve kardeş kavgaları başladı. Sağ-sol kavgaları bu ülkeyi çok geri götürdü. Sonra Alevi-Sünni kavgaları çıkardılar, insanlarımızı ayrıştırmaya çalıştılar. Bunlar hep bizim büyümemizin önüne konulan engellerdi. 1984 yılına gelindiğinde ise Türkiye’de bir PKK terör örgütü ortaya çıktı. Özellikle bu coğrafya hedef seçilmişti. Çünkü bu coğrafya insanı saftır, doğaldır. Sizler yurdumun güzel insanlarısınız. Bin yıldır burada bu sınır boylarında işgalcilere direnmiş, mücadele etmişsiniz, bir karış toprağınızı vermemişsiniz. Sizin iyi niyetinizi, düşüncenizi sömürmek için Türkiye’de PKK’yı ortaya çıkardılar. Binlerce insanımızı katlettiler. Şehitler verdik, gazilerimiz oldu.

Sonra PKK’nın terörist başını bize verip, FETÖ’yü alıp götürdüler ve şimdi onu kullanıyorlar.. Yine, 28 Şubat’ı yaptırdılar, bu dindar insanların çocuklarına eziyet ettiler, sürekli olarak Türkiye’yi sıkıştırmaya çalıştırdılar. Sonra Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları ve ardından 15 Temmuz oldu. Bu memleketin güzel insanlarının Peygamber ocağı dediği yerden haninler çıkıp, milletimize bomba yağdırdılar. Şuanda dünyada PKK, DEAŞ, FETÖ işbirliği içerisinde. Bunları himaye eden de bazı ülkeler var. Bakın bugün sınırımızda bir terör devleti kurmaya çalışıyorlardı Suriye tarafında. Çok şükür devletimiz bu yapıyı yerle bir etti ve mücadelesini de kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Değerli vatandaşlarımız, Türkiye, ekonomisiyle, sanayisiyle, tarımıyla, altyapısıyla, savunma sanayisiyle, hastaneleriyle, eğitimiyle çok gelişti. Türkiye’nin artık hedefleri var. 2023 hedefleri doğrultusunda kararlı bir ilerleyişi var. Milli gelirimiz üç kat arttı. Dünyanın 17’ncü büyük ekonomisi haline geldik. Türkiye’de artık yardım almayan, devletimizin ulaşamadığı hiçbir insan kalmadı. Yardıma ihtiyacı olan her vatandaşımız için devletimiz imkânlarını seferber ediyor. Çünkü bizim insanımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Eskiden 22 bin insana bir doktor düşüyordu. Bugün Ardahan’da bin kişiye bir doktor düşüyor. Hastanelerimiz artık donanımlı, her türlü sağlık ihtiyacımız karşılanıyor. Yollarımızın standardı yükseldi. 24 saat süren yolculuklar artık hava yolu ile 2 saatte gidiliyor. Eğitim alanında keza öyle. Artık ülkemizde eğitim almayan kalmıyor. Sınıflarımız bugün Ardahan’da 13-14 kişilik ve öğretmen açığımız dahi yok. Pansiyonlarımız, çok amaçlı tesislerimiz, spor alanlarımız, kütüphanelerimiz bu milletin hizmetinde sunulmuş durumda.

Bugün ne yazık ki bu güzel insanlarımızın iyi niyeti, kötü düşünceleri insanlar tarafından suiistimal ediliyor. Başta terör örgütü olmak üzere onların siyasi uzantıları bu insanımızın iyi niyetini kullanmaya çalışıyor. Buna dikkat edelim. Bununla ilgili bizim hiçbir toleransımız olamaz. Devlete başkaldıran, devlete isyan eden insanlar bu milletin içinde barınamaz. Bizler bu topraklarda ebedi yaşayacağız. Bizim vatandaşlarımız, Devletimizin bu zenginliğine, büyüklüğüne, güçlülüğüne zarar verecek, buna isyan edecek, bunu baltalayacak hiçbir akımın, görüşün, düşüncenin yanında yer almayacak.”

Köylerin sorunlarına ilişkin de konuşan Vali Masatlı, “Elbette sıkıntılarımız, eksiklerimiz, sorunlarımız olabilir. Ama bunların hiç birisi çözülemeyecek sorunlar değil. Devlet olarak köylerimizin öncelikli sorunlarını çözüp, daha yaşanabilir bir hale getirmeye gayret ediyoruz. Bugün talepleri dinledik. İlgili müdürlerimiz notlarını aldı, yapılması elzem olan konularda hızlı hareket edeceğiz” diye konuştu.

Vali Mustafa Masatlı, ziyaretleri kapsamında köy okullarını da ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu, köylerde karşılaştığı çocuklara ise hediye dağıttı.

Köy ziyaretlerinde Vali Mustafa Masatlı’ya İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Ağtürk, SYDV Müdürü Aysel Fırıncı, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Metin Ürgün, İl Müftü V. Turgut Topaloğlu, İl İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Koç ve AFAD Müdürü Fırat Örs eşlik etti.