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Vali Masatlı, Öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin hayata geçirdiği “Genç Adımlar Kampa Projesi” kapsamında 34 öğrenciyi Çanakkale’ye uğurladı.

21 Haziran 2019 Cuma 09:27
Vali Masatlı, Öğrencileri Çanakkale’ye uğurladı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin hayata geçirdiği “Genç Adımlar Kampa Projesi” kapsamında 34 öğrenciyi Çanakkale’ye uğurladı.


Ardahan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, Ardahan’da Ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilerin vatandaşlık bilincinin arttırılması, aile, okul, sosyal çevre ve devlet tarafından toplumda yer aldıklarının ve değer gördüklerinin hissettirilmesi, ayrıca kültürel farklılıkların zenginlik unsuru olduğunu aktarmak, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesini sağlamak amacıyla “Genç Adımlar Kampa Projesi” hayata geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde öğrencilerin yolcu edilmesi dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, “Bizler bin yıldan fazladır bu topraklarda bir arada yaşayan, her kesimiyle bu topraklarda yaşamış, bu topraklarda yaşamaya and etmiş ve bundan sonrada yaşayacak bir milletin ferdiyiz” dedi.


Öğrencilere Çanakkale’nin anlamını anlatan Vali Masatlı, daha sonra şunları söyledi: “Sevgili gençler, bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Asırlardan beridir milletimiz, bu bedeli bazen kanıyla, bazen canıyla, bazen de maddiyatıyla ödüyor. Bizler Peygamberimizin de hadisine mazhar olan bir milletin evlatları olarak, bu topraklarda ilelebet yaşamaya devam edeceğiz. Yaşamaya devam ederken, hiçbir zaman ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı değil, hep ortak yönlerimizi düşüneceğiz. Aynı milletin, aynı kültürün, aynı dinin, aynı coğrafyanın insanlarıyız. Dolayısıyla bizler, birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi devam ettirdiğimiz sürece hiçbir güç, hiçbir oluşum bu topraklarda bizi rahatsız edemeyecektir. Çanakkale’de bir milletin küllerinden yeniden nasıl doğduğunu görürsünüz. Bir milletin elinde kazmasıyla, küreğiyle, teknolojide çok ilerlemiş milletleri nasıl boğazın derinliklerine gömdüğünü anlarsınız. İşte o zaman bu milletin bir ferdi olduğunuz için gurur duyar daha çok şükür edeceksiniz. Bu coğrafyada yaşayan her Türk genci, kesinlikle oradaki mücadeleyi görmesi gerekir. Bunu bir fırsat bilin. Yolunuz açık olsun” dedi.


Vali Masatlı’nın, konuşmasının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, Çanakkale’ye yolcu etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:27
  1. kültür
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