Vali Masatlı, merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, merkez ilçeye bağlı mahalle ve köylerin muhtarları ile toplantıda bir araya geldi.

Muhtarlarla buluşmasını aralıklarla sürdüren Vali Masatlı, il merkezine bağlı mahalle ve köylerin muhtarlarıyla Valilik Toplantı Salonunda bir araya gelerek, hayvancılık, tarım, arıcılık ve eğitim başta olmak üzere köylerimizin ve kentin geleceğini çeşitli konular üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıya kurum il müdürleri ve diğer yetkililer de katıldı.

Göreve geldiği günden itibaren sürekli olarak ilçe, köy, belde ve mahalle ziyaretlerinde bulunduğunu söyleyen Vali Masatlı, bu ziyaretlerinde halkı bire bir dinleme fırsatı bulduğunu, halkın yoğun olarak talepte bulunduğu hayvancılık, meraların korunması, tarım ve arıcılık konularına özel ilgi gösterdiklerini kaydetti.

Genel konular üzerine konuşan Vali Mustafa Masatlı, “Türkiye’de 24 Haziran’da seçimler oldu ve milletimizin geleneklerine uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’de ki genel politikaları belirlemekle ilgili en üst mercidir. En üst merci olmakla birlikte onların almış oldukları kararların taşrada uygulanmasını sağlayanlar olarak ilde valiler, ilçede kaymakamlar, köyde de muhtarlar var. Dolayısıyla sizler görevinizi yaparken bu anlayışla hareket edeceksiniz, çünkü devletin temsilcilerisiniz. Sizler köyünüzdeki her durumdan sorumlusunuz. Kanunlar sizin görev ve yetkinizi açık olarak ortaya koymaktadır. Aldığınız kararları muhakkak Kaymakamlığa veya Valiliğe onaylatın. Çünkü onaya tabi kararlar onaylatılmadıkça hiçbir geçerliliği olmuyor. Kurumlarımızla irtibat kurmakta zorlanmayın, gelin her konunuzu rahatlıkla paylaşın. Devletin her malı, her malzemesi, her aracı vatandaşın hizmetinde kullanılır. Her talebiniz gerçekleşmeyebilir ama kurumlarımız tüm imkânlarını kullanarak yardımcı olmaya çalışacaktır” dedi.

Meraların bölge üreticilerine tahsis edilmesi ve dışarıdan hayvan getirilmemesi dolayısıyla bu sene meraların daha kullanılır hale geldiğini de belirten Vali Mustafa Masatlı, bu tedbirle birlikte asayiş olaylarının sıfıra indiğini, yayaların artık daha huzurlu olduğunu, sadece hayvancılıkta değil, arıcılıkta da olumlu gelişmelerin yaşandığını ve bu sezon bal üretiminde önemli derecede artışın yaşandığını bildirdi.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan yerel halkın kullandığı meraların tahrip edilmesi, hayvan hastalıklarının artışı ve buna bağlı buzağı atımlarının yaşanması yanı sıra bölgede et ve süt verimliliğinde düşüş meydana gelmesi dolayısıyla bölge halkının bu konulara eğilim gösterilmesi yönünde ki taleplerine kayıtsız kalmadıklarını anlatan Vali Masatlı, “Mera hayvancılığı yapan bölge üreticisini ve meraları korumak, hayvan sayısının artmasına katkı sağlamak, hayvan hastalıklarını ve buzağı atımlarını en aza indirerek bölge hayvancılığını, et ve süt üretimini büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. Çünkü ilimizin ana geçim kaynağı hayvancılıktır. Dolayısıyla burada hayvancılığın bitmesi demek, burada ki ekonomik hayatın bittiği anlamına gelir. Özellikle dışarıdan göçer hayvancılığın ilimize alınması, meralarımızın ciddi oranda tahrip olmasına, aynı zamanda bazı hayvan hastalıklarının da ilimizde yaygınlaşmasına, bundan dolayı hayvanlarda buzağı atması başta olmak üzere, değişik hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Buna istinaden biz de yeni bir mera kararı yazdık. Bizim burada yürüyen, kendi ayakları üstünde duran bir hayvancılığımız var. Meralarımız müthiş derecede tahrip oldu, bununla beraber hastalık düzeyimizde çok arttı. Bunun önüne geçmemiz gerekiyordu. Bu anlamda kararlı adımlar attık. Önemlitedbirler uyguladık ve geldiğimiz noktada gayet olumlu sonuçlar almaya başladık. Bu sene hastalıklara karşı aşılama oranımızı yüzde yüzün üstüne çıkardık. Ayrılan ödenek miktarını 30 bin TL’den 300 Bin TL’ye yükselttik. Çoban evi için konteynırlar verdik. Çiftçi eğitimleri verdik ve eğitimler halen devam ediyor. Şimdi yayla yollarında çalışma başlatacağız. Yayla yollarını ve hayvan sulaklarını öncelikli olarak yapacağız. Ekonominizi güçlendirmek için üretim altyapısını destekleyeceğiz, iyileştireceğiz.Siz daha çok üretip, daha çok kazanacaksınız. Tarımcı arkadaşlarımız da sütle ilgili, hayvan bakımıyla, hayvan hastalıklarıyla ilgili köy köy geziyorlar. Şuan itibariyle hayvan hastalığıyla yüzde yüz mücadele ediyoruz. Köylerimizin altyapısıyla ilgili olarak ta yine, Cumhurbaşkanımızın Köylerin alt yapısını güçlendirmek adına başlattığı en önemli yatırım projelerinden olan KÖYDES’e de bu sene 26 milyon lira ödenek geldi. Bu parayla da inşallah köylerimizin önemli altyapı sorunlarını çözmeye çalışıyoruz”dedi.

Bölgenin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Vali Mustafa Masatlı, “Bu bölgeyi kalkındırmak, eğitim düzeyini yükseltmek insanlarımızın gelirini artırmak adına elimizden gelen her imkanı seferber ediyoruz. Burada insanlarımız zor şartlarda emek harcıyor, geçinmeye çalışıyor. Bu insanların hakkını, hukukunu korumak için her tedbiri uyguladık. Gezdiğim köylerde, yaylalarda ve çarşıda vatandaşlarımız yanıma gelip, hayvancılığın yeniden canlandığını, buzağı atımlarının azaldığını, hastalıkların azaldığını, et ve süt veriminin arttığını, ayrıca bal üretiminde de patlama yaşandığını söylüyor. Biz, bu sene uyguladığımız tedbirleri ve hayvancılığı destekleme adına yaptığımız çalışmaları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz” dedi.

Vali Masatlı, konuşmasının ardından söz alan muhtarları dinleyerek notlar aldı ve ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.