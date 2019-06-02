0553 313 94 23

Vali Masatlı, engellilere tekerlekli sandalye dağıttı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, “Engelli Vatandaşların Sosyal Hayata Katılımlarının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında tekerlekli sandalye dağıtım programına katıldı.

02 Haziran 2019 Pazar 10:10
Vali Masatlı, engellilere tekerlekli sandalye dağıttı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, “Engelli Vatandaşların Sosyal Hayata Katılımlarının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında tekerlekli sandalye dağıtım programına katıldı.


Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, bağımsız ve özgür olmalarını sağlamak amacıyla Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği’nin (DİSODER) TANAP desteğiyle hayata geçirdiği, “Engellilerin Sosyal Hayata Katılımlarının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında ilde 9 vatandaşa akülü, 7 vatandaşa ise manuel olmak üzere toplam 17 tekerlekli sandalye alındı.


Ardahan Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilen tekerlekli sandalyeler, Valilik bahçesinde düzenlenen programla Vali Mustafa Masatlı tarafından sahiplerine teslim edildi.


Programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, insanların sağlığını kaybettiği zaman değerini anladığını, bu nedenle sağlığımızın değerini iyi anlamamızı ve sağlığını kaybeden insanların da hayatını kolaylaştıracak adımlar atmamız gerektiğini söyledi.


Vali Masatlı, “Ülkemiz sosyal politikalar anlamında çok gelişti ve değişim yaşadı. Devletimiz, artık, toplumun her kademesindeki insanlara el uzatmak, onlara yardımcı olmak, katkı sağlamak için her tür çabayı sarf ediyor. Günümüzde, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri daha çok dezavantajlı insanlara olan katkısı ve gösterdiği ilgiyle ölçülüyor. Bugüne kadar biz hep Avrupa’yı kendimize örnek gösterdik ama şimdiye geldiğimizde Avrupa, bizim devletimizin, gerek STK’ların ve gerekse hayır kurumlarımızın yaptığı çalışmaları örnek gösteriyor. Şirketlerin, Sivil Toplum Örgütlerinin ve hayır kurumlarının sosyal hayatın içerisine girmesinde aslında en büyük katkıyı da yine devletimizin sunmuş olduğu bir gerçektir. Engellilerimizin sosyal hayat entegrasyonu, onların istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi ve buna benzer konularda özellikle TANAP duyarlılık gösterdi. İSODER derneğinin de yine engellilerle ilgili çalışmaları var. Bugün de vatandaşlarımıza, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek sağlamak amacıyla akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Ben gerek İSODER’E, TANAP’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Devlet olarak bu vatandaşlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya-Kayseri karayolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Malatya-Kayseri karayolunda kaza: 1..
    2. Serasında ‘çuvalla’ para kazanan..
    3. Adana’da El Kaide operasyonu
    4. Jandarma ekiplerinden drone destekli..
    5. (ÖZEL) Beypazarı’nın meşhur sarmasının..
    6. İşte CHP-HDP medyası! Teröristlere..
    7. Türkiye’nin en havalı lisesi
    8. Başkan Kalaycı: “Bayram için gereken..
    9. Motorlu araçların giremediği sahiller..
    10. Kontrolden çıkan otomobil taksi..
    11. Bolu’da, TEM Otoyolu’nda bayram..
    12. PKK’ya ait hedefler imha edildi
    13. Eski siyasetçiden AK Parti..
    14. Ayrancı halkı iftarda buluştu
    15. Kızılaydan yetim ve öksüzlere bayram..
    16. Ramazan Bayramı namazı saatleri belli..
    17. (Tekrar) Sarıeroğlu: "İkinci bayram 23..
    18. Mayısta en fazla sigaranın fiyatı..
    19. Van’da 2. Lig coşkusu
    20. Tur minibüsünün otomobille çarpışıp..
    21. İOKBS bursluluk sınav sonuçları 5, 6,..
    22. El Salvador'un yeni Devlet Başkanı..
    23. Hakkari’de içme suyu arızası
    24. Op. Dr. Kemal Keşmer: “Bel..
    25. Çemişgezek feribot seferleri bayramda..
    26. İzmir'de suya indirim yapıldı
    27. Eski danışmandan şok sözler! ‘Fatih..
    28. Vali Masatlı, engellilere tekerlekli..
    29. Bayram namazı saatleri
    30. Yurtta hava durumu
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları