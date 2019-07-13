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Vali Mantı kamu kurumları ile değerlendirme toplantısı yaptı

Aksaray’da kamu kurumları aylık değerlendirme toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:35
Vali Mantı kamu kurumları ile değerlendirme toplantısı yaptı

Aksaray’da kamu kurumları aylık değerlendirme toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.


Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde Polis evinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ali Mantı, "Milletimize, devletimize karşı sorumluluğumuz var. Herkes kendi kurumunun hak ve yükümlülüklerini en güzel şekilde yerine getirecek. Enerjimizi doğru ve güzel işlere kullanacağız” dedi. Ayda bir düzenlenen ve kamu kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda kamu hizmetlerinin durumunu değerlendirdiklerini ifade eden Vali Mantı kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, Aksaray’da genel olarak kamu güvenliği, düzeninin iyi olduğunu, kamu kurumlarının başta idarecileri olmak üzere samimiyetle bu şehre ve millete hizmet etme gayretinde olmaya devam edeceğini belirtti. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de yaptığı konuşmasında yerel yönetim olarak bütün kamu kurumları ile birlikte işbirliği ve yardımlaşma içerisinde bu kente ve insanlara hizmet etmek, sorunları çözüme kavuşturma ve eksikliklerin giderilmesinde her zaman beraber olacaklarını belirtti.


Toplantıya, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ilçe kaymakamları, kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:35
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