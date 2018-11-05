Vali Mahmut Demirtaş ile kadim şehri konuştuk! Güneyin yıldızı Adana

Anadolu’daki güzel gelişmeleri, önemli çalışmaları Pazartesi Sohbetleri’nde gündeme getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta Adana’ya gittik ve kentin Valisi Sayın Mahmut Demirtaş’a sorularımızı yönelttik. Türkiye’nin en çalışkan valilerinden olan Demirtaş’a sorularımıza verdiği içtenlikli cevaplar ve misafirperverliği için şükranlarımızı sunuyor, hepinize hayırlı haftalar diliyoruz efendim...

-Sayın Valim kentinizin temel sorunları nelerdir, çözümleri noktasında neler yapılmaktadır?

Aldığı yoğun göç dolayısıyla artan nüfusuyla birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları da yıllara paralel olarak artan Adana ilimizde, diğer metropol kentlerimizde de görüldüğü üzere eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı ve üstyapı, işsizlik gibi temel konulardaki sorunların çözülmesine, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin karşılanmasına büyük önem veriyoruz. Devletimizin yoğun destek ve teşvikleri, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yerel yönetimlerimizin de çabalarıyla dile getirilen eksiklikleri giderme yönünde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

İstihdama doping

Diğer yandan günlük programımızdan fırsat buldukça bir araya geldiğimiz muhtar, esnaf ve vatandaşlarımızın dile getirdikleri sorunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız nezdinde takibini ve en kısa zamanda çözümünü sağlıyoruz. Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız “Güney Adana Kalkınma Programı” kapsamında, kentin dezavantajlı bölgesi olarak bilinen Güney Adana başta olmak üzere kentin bütününde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanmasını amaçlıyoruz.

Yine kentimize kazandırılan Adana Şehir Hastanesi, yapımı süren Yüreğir ve Seyhan Devlet Hastaneleri, Şehir Stadyumu, Türkiye ve Orta Doğu’nun en büyüğü olan Kent Müzesi, festivallerimiz, okullarımız, yeni organize sanayi ve enerji ihtisas bölgelerimiz ile Adana’nın geleceğinin oldukça parlak olduğunu ifade etmek istiyorum. Kentimize yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilerimizin daima yanlarında olduğumuzu da bir kez daha belirtmek isterim.

Festival bizim işimiz

-Peki kültür-sanat alanında ne tür, hangi çalışmalar yapılmaktadır?

Başta Film Festivali ve Lezzet Festivali olmak üzere etkinliklerimize onbinlerce kişi Türkiye’nin dört bir yanından katılmakta. Bu festivaller; sosyal yaşama sağladığı katkının yanı sıra kentimizin tanıtımına da pozitif etki sağlamaktadır. Örneğin Lezzet Festivaline 161 bin kişi katıldı. Ayrıca her yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören kitap fuarı gibi çeşitli etkinlikler önemli kültür faaliyetleri arasındadır.

-Şehrinize özgü hangi kültürel ve turistik zenginlikler var?

Tarihi, kültürel değerleri ve sahillerinin kıyı turizmi için ülkenin doğu eksenindeki son alanları olmasından ötürü Adana, turizm potansiyeli yüksek bir ilimizdir. Anavarza Kenti, çalışmalarla ortaya çıkarılan 2 bin 700 metre uzunluğundaki yol ile dünyanın ve Anadolu’nun en büyük antik ana caddesi olmasının yanı sıra dünyanın planlanmış ilk duble yolu olma özelliklerini içinde barındırmaktadır.

Konaklar kenti adana

Ayrıca şehir merkezindeki Taşköprü, Büyük Saat, Ulu Camii, Kız Lisesi, Ramazanoğlu Konağı, Kazancılar Çarşısı, Atatürk Evi, Sabancı Merkez Camii ve Merkez Park, Tarihi Tepebağ Evleri, Yağ Camii, Yeni Adana Müzesi, Bebekli Kilise başta olmak üzere onlarca tarihi kültürel turistik değer kentimizde mevcut.

-Şehrin tarihi dokusunun korunması için neler yapıyorsunuz?

Kentimizde mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 50 adet vakıf kültür varlığı eski eser bulunmaktadır. 26 adet eski eserin restorasyonu gerçekleştirilerek sosyal ve kültürel hayata kazandırılmıştır. Adana; Paleolitik dönemden bu yana kesintisiz yerleşim görmüş ülkemizdeki nadir şehirlerden bir tanesi olup yaklaşık 9 bin yıllık kadim bir şehirdir. Adana Çukurova Bölgesi’nde yer alan, Seyhan Nehri üzerindeki tek kent olarak tarih boyunca önemini korumuş ve çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir kenttir.

Başka şehirlerin nüfusu kadar sporcumuz var!

-Adana denilince spor önemli bir yer tutar. Sportif faaliyetler hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Spor olgusu kentimizde sosyal yaşamda önemli bir yer tutmaktadır. İl Müdürlüğümüze kayıtlı olan toplam 426 spor kulübü ile bu kulüplerimizde spor yapan lisanslı sporcu sayımız, futbol ile birlikte 175.191 olup tüm branşlar itibariyle 2.875 lisanslı hakemimiz görev yapmaktadır. İl spor merkezlerimizde 75.815 sporcu sayısı ile Türkiye 1.si olmamız bizleri gururlandırmıştır. Yine 2018 yılı içerisinde şu ana kadar 6.953 organizasyonun gerçekleştirilmesi, kentimizdeki spor sevgisini ve spora olan ilginin somut bir göstergesi olmuştur. İlimizde yapımı devam eden, UEFA standartlarındaki 33 bin seyirci kapasiteli Adana Şehir Stadyumu, kapalı olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti ile birlikte spor faaliyetleri daha fazla ivme kazanacaktır. Kentimizin iki köklü spor kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor’un Süper Lig’e çıkma mücadelesi sürmektedir.

-Adana en sıcak kentimiz. Şehrinizdeki yeşil alanlarını çoğaltma noktasına neler yapılıyor?

Ülkemizin ve kentimizin en önemli sorunlarından biri olan çarpık kentleşme, sosyal ve kültürel yaşamı da olumsuz etkilemektedir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarımızın son yıllarda doğayı ve çevreyi korumaya yönelik attığı adımlar sevindirici boyuttadır. Bu doğrultuda doğaya ve yeşil alanlara yönelik duyarlılığın artacağına inanıyorum. Adana Valiliği olarak, doğayı, çevreyi ve yeşili korumak yolundaki tüm girişimleri kayıtsız şartsız destekliyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarına yönelik hassasiyetimizi ve fidan dikme etkinliklerimizle yeni ormanlık alanlar oluşturma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüğümüzü de vurgulamak istiyorum.

‘Sadece havamız değil, insanımız da candan ve sıcak!’

-Adana’ya gelmek, gezmek isteyen yerli ve yabancı turistleri hangi güzellikler beklemektedir?

İlimizde turizmin her çeşidinden yararlanmak mümkündür. Ekim ayının ilk haftalarında gerçekleştirdiğimiz Lezzet Festivali’nde de sergilendiği üzere Adana’nın zengin mutfağı ve eşsiz damak lezzetleri, yerli ve yabancı misafirlerimizi beklemektedir. Toroslardaki yaylalarımızla, Karataş ve Yumurtalık sahillerimizle, yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla, deniziyle, kumuyla, güneşiyle, kültürel varlıklarıyla, ören yerleriyle, kaleleri ve köprüleriyle fuarlarıyla, kongre merkezleriyle, otelleriyle, büyük ilgi gören karnaval ve festivalleriyle, iklimi kadar insanının da sıcaklığıyla ve daha pek çok zenginliğiyle Adana, misafirlerini ağırlamaktan onur duyacaktır.

-Sayın Valim biraz da size dönersek, bu kadar yoğun tempoya nasıl dayanıyorsunuz?

Bizim öncelikli şiarımız, vatandaşlarımıza hizmette mesai mefhumu gözetmeden, devletimizin de desteğiyle canla başla çalışmaktır. Güne erken başlayıp, kamu kurum ve kuruluşlarımızla toplantılar gerçekleştiriyor ve planlanan hizmet ve yatırımların geldiği aşamayı detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Diğer yandan programımızdan fırsat buldukça vatandaşlarımızla bir arada olmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu kapsamda, devletimiz ve vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla, esnafımızla, iş adamlarımızla, üreticilerimizle, gençlerimizle, yaşlılarımızla, engelli kardeşlerimizle, yerel yönetimlerimizle, toplumumuzun tüm katmanlarıyla daima diyalog halindeyiz. Vatandaşımıza hizmet noktasında gece gündüz demeden çabalamaya önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere gösterdikleri teveccüh ve teşekkür mesajları ile duaları tüm yorgunluğumuzu alıyor.

-Efendim son olarak gençlere neler tavsiye edersiniz?

Gençlerimiz, ülkemizin geleceği, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Bir arada olmaya büyük önem verdiğimiz gençlerimizin en iyi şekilde yetişmelerini önemsiyoruz. Güney Adana Kalkınma Programı başta olmak üzere kentimizdeki tüm gençlerimizle diyalog halinde olmaya özen gösteriyoruz. Spor yapmaya özendirdiğimiz gençlerimizin dile getirdikleri çeşitli taleplerin yerine getirilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Sizler aracılığıyla sevgili gençlerimizi çok sevdiğimizi belirtiyor, onlara olan güvenimizi daima muhafaza edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum.