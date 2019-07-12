Vali Mahmut Demirtaş: “15 Temmuz milli iradenin kazandığı parlak bir demokrasi zaferidir”

ADANA (İHA) –Vali Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz’un vatana, devlete, demokrasiye, anayasal düzene ve özgürlüğe bağlılığını tüm dünyaya ilan eden millet tarafından hüsrana uğratıldığını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş’ın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı yayınladı.

Vali Demirtaş mesajında, “Hain darbe girişimi, vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canları ve kanları pahasına engellemiştir.Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)yıllar içinde mülki idare,Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve yargı kurumları başta olmak üzere devlet kurumlarının içine sızan paralel devlet yapılanması (PDY) üyelerince gerçekleştirilen bu hain girişime karşı devletimizin ve milletimizin sergilediği cansiperane çaba, tüm dünya ülkelerine örnek olacak şekilde, tarih sayfalarına altın harflerle yazılmıştır.Şanlı tarihinin gölgesinde kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz; vatanına, bayrağına, özgürlüğüne ve geleceğine olan bağlılığını, hain darbe gecesini takip eden günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile bir kez daha sergilemiştir” dedi.

15 Temmuz’un demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşların, hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferi olduğunu belirten Demirtaş mesajının devamında şunları söyledi:

“15 Temmuz; milli iradenin kazandığı parlak bir demokrasi zaferidir. Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesi mazisindeki şanlı kahramanlıklara bir yenisini daha ekleyen milletimiz; tüm fertleriyle birlikte tek yürek olmuş, iradesini, vatanını ve geleceğini darbeci hainlere ve uzantılarına çiğnetmemiştir. Devletimiz, ülkemizin geleceğini karartmayı amaçlayan FETÖ’ye karşı mücadelesini yurt içinde ve yurt dışında hiç durmadan kararlılıkla sürdürmektedir. Bu sinsi ve hain yapı ile mücadele, ülkemiz için bir beka meselesidir. Ancak şu bilinmelidir ki ülkemiz; böylesine hain bir darbe girişimine karşı bile dimdik ayakta duran, tek yürek olan vatansever evlatlarıyla, hedeflerinden hiç şaşmayan, aydınlık geleceğe güvenle koşan ve kendi kararlarını kendisi veren özgür ve bağımsız bir ülke olma özelliğini sonsuza dek sürdürecektir.Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak, unutturulmayacak ve daima yaşatılacaktır. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyor; kahraman gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Tüm Adanalı hemşehrilerimi 15 Temmuz 2019 tarihinde saat 20.00’de Merkez Park’ta gerçekleştireceğimiz “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerine davet ediyor; aziz milletimizin tüm fertlerini en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”