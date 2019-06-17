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Vali Köşger’e tozlu yol şikayeti

Efeler Kocagür Mahallesi’ni ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e, mahalle halkı sulama kanalı kenarındaki tozlu yolu şikayet etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 07:29
Vali Köşger’e tozlu yol şikayeti

Efeler Kocagür Mahallesi’ni ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e, mahalle halkı sulama kanalı kenarındaki tozlu yolu şikayet etti. Vatandaşlar yolun asfaltlanmasını talep etti.


Aydın’ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi’nde katıldığı bir etkinlik sonrasında mahalleyi ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Mahallede yaşayan vatandaşlar Devlet Su İşleri’ne ait (DSİ) sulama kanalı kenarındaki yolun asfaltlanmasını istediler. Vatandaşlar belediyeye başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını kaydederek Köşger’den yardım istedi.



Yol konusunda Vali Köşger’e şikayetlerini dile getiren İbrahim Kıran, “1965 yılında kanal ile birlikte bu yol yapılmış. O yıllarda fazla araç yoğunluğu yokmuş. Ancak günümüzde buradan çok fazla araç geçiyor. Bu yolu kamyonlarda kullanıyor. Tozdan evlerimizin kapı penceresini açamaz hale geldik. Yolun asfaltlanması için gerekli izinleri alıp belediyeye başvurduk. Ancak belediyemiz yolumuz konusunda gerekli çalışmayı halen yapmış değil. Siz devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bizi bir an önce bu toz topraktan kurtarın” dedi.


Sorunu yerinde inceledi


Vatandaşların şikayeti üzerine kanal kenarındaki yolda incelemelerde bulunan Vali Köşger, mahalleliye destek sözü verdi. Yolun nazım imar planı içerisinde olup olmadığının araştırılacağını kaydeden Köşger, yol olarak görünmesi durumunda gerekli çalışmaların başlatılması için talimat vereceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 07:29
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