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Vali Köşger’e Polis Haftası dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi

Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

09 Nisan 2019 Salı 11:37
Vali Köşger’e Polis Haftası dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Yıl Dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, polisleri makamında kabul etti.


Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Polis Okulu Müdürü Şinasi Dur, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Aykut Uyan, Erkin Turgut, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Rafet Tokgöz ile Polis Okulu Müdür Yardımcısı Levent Akıncı Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette polis memuru Erhan Erdoğan’ın polis üniforması giyen 5 yaşındaki kızı Sıla Erdoğan Vali Köşger’e çiçek verdi. Vali Köşger’de polis kızına oyuncak hediye etti.


Polis haftasının tüm emniyet teşkilatına kutlu olmasını dilediğini belirten Vali Köşger, “Türk Polis Teşkilatı’nın 174’ncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor. Dünyadaki birçok devletten daha uzun ömre sahip bir kurumumuz var. Bu durum bizim ne kadar köklü bir devlet olduğumuz gösteriyor. Gecesine gündüzüne katarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, canını siper ederek ülkeyi ve vatandaşları koruyan polisimize ve güvenlik güçlerimizin her kademesindeki personele şükranlarımızı ifade ediyorum. Ülkemiz bu sene sağlık ve esenlikle Polis Haftası’nı kutluyor. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin bazı sıkıntılı dönemleri oldu. Bu sıkıntılı dönemlerin aşılmasında polisimizin gayretleri emekleri, fedakarlıklarının bahsedilmesi lazım. Yoksa nankörlük olur. Emniyet teşkilatımızın haftaları kutlu olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:37
  1. doğa

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