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Vali Köşger, “Menderes’i kirleten unsurlar ortadan kaldırılacak”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre Şehircilik İl Müdürü M.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:14
Vali Köşger, “Menderes’i kirleten unsurlar ortadan kaldırılacak”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre Şehircilik İl Müdürü M. Taha Al’ın ziyaretinde yaptığı açıklamada, 1 milyon 400 bin TL’lik bir proje ile Büyük Menderes Nehri’ni kirleten bütün unsurların ortadan kaldırılacağını açıkladı.


Dünya Çevre Günü dolayısıyla Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü M. Taha Al, Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Vali Yavuz Selim Köşger, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.


Aydın’ın dünyada en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Köşger, “Aydın özelinde de çevre bizim için çok önemli. Biz tarım şehriyiz, dünyanın en önemli üretim merkezlerinden birisiyiz. Buradaki doğayı kirletmememiz gerekiyor. Büyük Menderes nehrini temiz tutmamız gerekir. Burası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Büyük Menderes Nehri’nin kirliliğinin rehabilitasyonu ile ilgili çalışma yürütülüyor. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği’nden de katılımcıların olduğu 1 milyar 400 milyon TL’lik bir proje ile Uşak’tan Denizli’den itibaren bütün kirleten unsurların ortadan kaldırılması, Menderes’in temiz bir şekilde akabilmesi için bir çalışma yürütülüyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz bütün imkanlarını kullanarak çevreyi kirleten unsurları engellemeye çalışıyor. Tabi sadece devletin değil, bireylerin de bu işe katkı sağlaması lazım. Her bir bireyin çevreyi kirletecek unsurlardan vazgeçmesi lazım” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:14
  1. doğa

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