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Vali Köşger kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İncirliova ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadını ziyaret ederek, ihtiyaçlarının giderilmesi için talep verdi.

08 Mart 2019 Cuma 09:57
Vali Köşger kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İncirliova ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı kadını ziyaret ederek, ihtiyaçlarının giderilmesi için talep verdi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, her hafta Cuma günleri uygulamaya koyduğu randevusuz görüşmede vatandaşlarla yüz yüze görüşüp sorunlarına ve taleplerine çözüm getirmeye gayret ediyor.


Vali Köşger, bununla da kalmayıp her fırsatta fakir ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret ediyor, sorunlarına anlık çözüm getiriyor.


Vali Köşger, bu kez de İncirliova ilçesinde ihtiyaç sahibi Semiha Erdoğan’ın evini ziyaret etti. Köşger, tek başına yaşayan yaşlı kadına yiyecek, giyecek, evinin bakım ve onarımı için gerekli yardımın yapılması hususunda yetkililere talimat verdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:57
  1. doğa

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