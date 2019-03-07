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Vali Köşger; “Kadınımız çabaları ve başarılarıyla öncü ve de örnek olmuştur”

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında; “Kadınımız çabaları ve başarılarıyla öncü ve de örnek olmuştur” dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:46
Vali Köşger; “Kadınımız çabaları ve başarılarıyla öncü ve de örnek olmuştur”

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında; “Kadınımız çabaları ve başarılarıyla öncü ve de örnek olmuştur” dedi.


Vali Köşger, masajında; “Kadınların talep ve özlemlerini kararlılıkla dile getirdikleri, bugüne kadar bu yolda büyük mesafe aldıkları bir sürecin başlaması, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul görmesiyle hız kazanmıştır. Kadınların eşit haklar ve imkanlar elde etmek için uzun yıllar verdikleri mücadele sonucu, dünya kamuoyu, kadınların talepleri konusunda giderek daha duyarlı hale gelmiş, demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde de ciddi mesafeler kat edilmiştir. Bugün kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayılmaktadır. Aynı zamanda bir toplumun kadına sunduğu hak ve sorumluluklar, verdiği önem ve duyduğu saygı o toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin de temel ölçütlerinden sayılmaktadır.


Ne mutlu bize ki, milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadını özellikle Milli Mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakar ve vatansever tutumuyla destanlaşmıştır. Ülkemizde Osmanlının son döneminde modernleşme hamleleriyle başlayan kadın hareketleri Cumhuriyetle önemli bir ivme kazanmış, medeni kanunun kabulü ve 1934 yılında seçme seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden önce tanınmasıyla kadınlarımız bugünkü statüsüne kavuşmuştur. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Referandumla kabul edilen Anayasa değişikliği ile de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık Anayasal güvence altına alınmıştır. Bu süreçte birçok kadınımız çabalarıyla ve başarılarıyla öncü ve örnek olmuştur.


Günümüzde de Türk kadını hemen hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. İlimizde de, kadınların gerek kamu ya da özel sektörde çalışarak, gerekse kendi imkanları ve emekleriyle üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, açık fikirli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:46
  1. sergi
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