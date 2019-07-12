0553 313 94 23

Vali Köşger; “İncir’deki kükürt miktarı doğal sınırlar içindedir”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger düzenlediği basın toplantısı ile bazı ulusal ve yerel gazetelerde yer alan Aydın incirinde jeotermal kaynaklı kükürt oranının yükseldiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yapılan tüm analizlerde tespit edilen kükürt miktarının, incirin doğal yapısında bulunması gereken kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu belirtti.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:52
Vali Köşger; “İncir’deki kükürt miktarı doğal sınırlar içindedir”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger düzenlediği basın toplantısı ile bazı ulusal ve yerel gazetelerde yer alan Aydın incirinde jeotermal kaynaklı kükürt oranının yükseldiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yapılan tüm analizlerde tespit edilen kükürt miktarının, incirin doğal yapısında bulunması gereken kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu belirtti.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, jeotermal tesislerin kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını ifade ederek, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından bütün jeotermal santrallerde jeotermal kaynaklardan numuneler alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, laboratuarlarda analizler yaptırılmaktadır. Yine hava kitlesini etkileyen gazların ölçümleri de aynı şekilde analizlere tabi tutulmaktadır. Bu analizler sonucu sınır değerlerini sağlamayan işletmeler olursa gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca havadaki gazların konsantrasyonlarını belirleyecek olan pasif örnekleme tüplerinin müdürlüğümüz personeli gözetiminde Bakanlığımızca akredite edilmiş laboratuarlarca jeotermal santral alanlarında konuşlandırılması yapılmaktadır. Bu çalışmalara ilave olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Büyük Menderes Havzası’nda jeotermal faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların hava ortamında ölçülmesi ve buna bağlı olarak ‘Ulusal Hava Kalitesi İndeksi’ ile ‘EPA Hava Kalitesi İndeksi’ kapsamında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla bir adet mobil hava kalitesi ölçüm aracı, Germencik ilçemizde tesis edilmiştir. Hava kalitesi ölçüm aracı vasıtasıyla hava ortamında partikül maddelerin ölçümü aktif olarak yapılacaktır” dedi.



‘İncir’deki kükürt miktarı doğal sınırlar içindedir”


Aydın’daki incir numuneleri üzerinde yapılan analizler sonucunda incirdeki kükürt miktarının olması gereken seviyelerde bulunduğunu belirten Vali Köşger, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından da Jeotermal tesislerin yaygın olduğu Germencik, İncirliova, Kuyucak, Buharkent ilçelerinden jeotermal tesislere yakın ve uzak mesafelerden numuneler alınmıştır. Ayrıca tanık numune için jeotermal tesisin bulunmadığı Çine ilçesinden de yaprak ve meyve numuneleri alınmıştır. Alınan meyve örnekleri İzmir Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü’ne, yaprak örnekleri ise Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Ayrıca Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılan farklı çalışma kapsamında meyve ve yaprak numuneleri Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’ne gönderilmiş olup, netice itibariyle tüm analiz neticeleri göstermektedir ki tespit edilen kükürt miktarı incirin doğal yapısında bulunması gereken kabul edilebilir sınırlar içindedir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin temeli atıldı
    1. Karaman’da Ahmet Keleşoğlu Diş..
    2. Seçer, reddedileceğini öğrendiği..
    3. Hatay'da otomobildeki patlama
    4. Zabıta ekiplerinden kuaförlere denetim
    5. Hayvan üreticilerine müjde
    6. Bodrum’da korkutan yangın
    7. Pucca kimdir? Pınar Karagöz’e ne kadar..
    8. Vali Köşger’den spor talimatı
    9. Azez’de Esad karşıtı protesto..
    10. Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş..
    11. Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin..
    12. Kapalıçarşı'da altın
    13. Ürgüp’te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
    14. Hain darbe girişiminin yıl dönümü..
    15. Tuz Gölü'nde hayran bırakan Flamingo..
    16. Başkan Altun: “15 Temmuz darbe..
    17. Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize..
    18. ABD Çalışma Bakanı Acosta istifa etti
    19. Filipinler'den BM'ye "soruşturma..
    20. FETÖ’den yargılanan eski hakim ve..
    21. Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    23. Muhtarlardan örnek davranış
    24. Arnavutköy'de fırlayan kamyon..
    25. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    26. Bakan Akar'dan "S-400" değerlendirmesi
    27. Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle..
    28. Sınıra askeri sevkiyat!
    29. 15 Temmuz için İlahiyat Camii’nde..
    30. Bakan Akar'dan S-400 teslimatıyla..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?