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Vali Köşger ‘Babalar Günü’ nü kutladı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yayınladığı mesajında “Fedakârlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babalarımızın “Babalar Günü”nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:47
Vali Köşger ‘Babalar Günü’ nü kutladı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yayınladığı mesajında “Fedakârlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babalarımızın “Babalar Günü”nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Köşger mesajında, “Bu gün Dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlenmiş, hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babalarımızın “Babalar Günü”nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden öğreticilerimizdir.


Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan babalarımız dünyanın en güzel, en temiz, en masum duygularını taşırlar. Dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm babalar yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir.


Baba sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Babaların istediği tek şey hatırlanmak, çocuklarını sadece ihtiyaç duyduğu zamanlarda değil her an yanlarında görmektir. Dolayısıyla Babalar Günü, babalarımıza verdiğimiz değeri, duyduğumuz sevgiyi ve yalnız olmadıklarını göstermek için önemli bir fırsattır. Babalarımızı mutlu etmek, babalarımızın yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün babalarımızın merhametine, şefkatine ve güvenine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu duygularla, baş tacımız, değerli varlığımız babalarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, sadece baba olan değil, yüreği babalık hisleriyle dolu olan tüm erkeklerin Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:47
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