Vali Köşger, Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şubesi’ni ziyaret etti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şubesi’ni ziyaret etti.

İl Turizm Koordinasyon toplantısına katılmak üzere Kuşadası’na gelen Vali Köşger, toplantının ardından gittiği Alevi Kültür Derneği’nde Şube Başkanı İsmail Kırancı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in de eşlik ettiği Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Alevi Kültür Derneği çok önemli bir sivil toplum kuruluşumuz. Ziyaretimiz sırasında gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayın Sayın Başkan Kırancı veyönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim “ dedi. Şube Başkanı İsmail Kırancı da Vali Köşger’in ziyaretinden mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.