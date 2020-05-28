Vali korkutan uyarı: Kentte vaka sayısı artıyor
Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle vaka sayısının arttığını söyledi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.
Baruş, paylaşımında "Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı. Lütfen kurallara riayet edelim. Maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et." ifadelerini kullandı.