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Vali Konağının satışından elde edilecek gelir ile Aydın’a okul yapılacak

Aydın Valiliği tarafından Didim Altınkum’da 7,5 milyon TL ile satışa çıkarılan Vali Konağından elde edilecek gelir ile Aydın’a 24 derslikli okul yaptırılacak.

27 Mart 2019 Çarşamba 08:58
Vali Konağının satışından elde edilecek gelir ile Aydın’a okul yapılacak

Aydın Valiliği tarafından Didim Altınkum’da 7,5 milyon TL ile satışa çıkarılan Vali Konağından elde edilecek gelir ile Aydın’a 24 derslikli okul yaptırılacak.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’da eğitimin daha üst seviyelere çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini, Aydın’da ikili eğitimi sonlandırmak için 6 tane daha okula ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, bu 6 okuldan ilkinin, Didim’deki Vali Konağı’nın satışından elde edilecek gelir ile yapılacağını söyledi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’da eğitim konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “Aydın’da ikili eğitimi sonlandırmak için 6 tane daha okul yapmamız gerekiyor. 6 okul daha yaparsak tüm öğrencilerimiz rahat bir şekilde eğitimlerini alabilecekler. Valiliğin senede 5-10 gün kullandığı konak var. Onu satışa çıkardık. 7.5 milyon TL değer belirledik.İnşallah onu satarsak, bu yapacak olduğumuz 6 okulun en önemlilerinden birisini Ekrem Çiftçi Okulu’nun yanında yapacağız. Aşağı yukarı oraya 24 derslikli bir okul yaptığımız takdirde 6, 6,5 Milyon TL’ye mal olacak gözüküyor. Biz bu konaktan gelecek parayla Aydın’ın eğitimini yukarılara çekecek bir süreci başlatmış olacağız. Diğer 5 okulu da Milli Eğitim’den isteyeceğiz. Bu sene takipçisi olacağız, olmazsa da biz yine bir çözüm bulup bu 5 okulu tamamlayacağız. Aydın’da öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için gereken çalışmayı yürüteceğiz. Biz çocuklarımıza imkan verirsek gittikleri her yerden derece getiriyorlar, başarılı oluyorlar. Biz hiçbir çocuğumuzu ihmal etmiyoruz. Hangi okulda okursa okusun, hiç birini ötekileştirmeden ve ihmal etmeden hepsine aynı değeri vererek, onların kapasitelerini ortaya çıkarmamız lazım. Birbiriyle kavga etmeden, kaynaşan ve ortaya çıkardıkları sinerji ile daha iyi sonuçlar elde eden milletler başarıya koşuyor. O anlamda Aydın’da eğitimdeki bu barışı, huzuru devam ettirerek daha iyi neticeler alacağız. Fiziki imkanları da daha iyi hale getireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 08:58
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