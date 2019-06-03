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Vali Kocabıyık ve protokol üyelerinden şehitliğe bayram ziyareti

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03 Haziran 2019 Pazartesi 14:51
Vali Kocabıyık ve protokol üyelerinden şehitliğe bayram ziyareti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve beraberindeki protokol üyeleri heyet Uşak şehitliğine bayram ziyareti gerçekleştirerek, mezarlara karanfil koyup dua ettiler


Kur-an’ ı Kerim tilavetiyle başlayan törende şehitlerimizin ruhları için dualar edildi Fatihalar okundu. Ardından Allah için, vatan için canlarını feda eden şehitlerin mezarları tek tek ziyaret edilip, karanfil bırakıldı. Şehit mezarlarında hazır bekleyen şehit yakınları Vali Kocabıyık ile tokalaşıp sohbet etti. Ziyarette Vali Kocabıyık şehit yakınlarıyla ayrı ayrı ilgilendi.


Törene Vali Kocabıyık’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mehmet Altay, İsmail Güneş. CHP Milletvekili Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, vali yardımcıları, daire müdürleri dedim ben de Emniyet ve Jandarma personeli ile şehit aileleri katıldı.


Törende zaman zaman duygusal anlarda yaşandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:51
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