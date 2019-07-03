Vali Kaymak’tan "Samsun Roket Takımı"na teşekkür belgesi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Amerika‘da yapılan yarışmada ‘En iyi Takım Ruhu Ödülü’nü kazanan ’Samsun Roket Takımı’nıteşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Osman Kaymak, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Amerika’da düzenlenen ‘IREC’ yarışmasında ‘En iyi Takım Ruhu Ödülü’nü kazanan Samsun Havacılık ve Uzay Bilimleri öğrencilerini makamında ağırladı. Samsun Üniversitesinin uluslararası alanda ilk başarısını görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Kaymak, "Türkiye’den Amerika’ya gitmek ve oradan en iyi takım ruhu ödülünü almak büyük bir onurdur. Türkiye’nin savunma sanayisinin bu bilimsel çalışmalarla çok daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyoruz. Türkiye’nin 2023 ve 2051 gibi büyük hedefleri var. Bu anlamda arkadaşlarımız bizlere umut veriyor. Bu çalışmaları yapan arkadaşlar ileride büyük projelerde yer alacağını umut ediyorum” dedi.

“Amacımız havacılık ve savunma sanayisinde Samsun’u söz sahibi hale getirmek “

Hedeflerinin büyük olduğunu belirten Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Buradaki gençleri entegre etmek suretiyle havacılık ve savunma sanayisinde Samsun’u söz sahibi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hem şehrimize hem de ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Roketimiz 30 bin fite(feet) çıkabilme özelliğine sahip”

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi ve aynı zamanda Rektör Danışmanı olan Dr. Melihat Cihan ise, "Amerika’da düzenlenen üniversiteler arası ’IREC’ yarışmasında 102 takım arasından‘En İyi Takım Ruhu’ ödülünü kazandık. Roketimiz 3,30 metre uzunluğunda ve 30 bin fite(feet) çıkabilme özelliğine sahip. Takımımızla birlikte başarılı bir fırlatma gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Görüşmenin sonunda Samsun Valisi Osman Kaymak, başarı gösteren öğrencilere Teşekkür belgesi verdi.