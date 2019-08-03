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Vali Kaymak: “Uyuşturucu konusunda herkese görev düşüyor”

Samsun Valisi Osman Kaymak, uyuşturucu ve sosyal sorunlarla mücadelede herkese görev düştüğünü söyledi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:17
Vali Kaymak: “Uyuşturucu konusunda herkese görev düşüyor”

Samsun Valisi Osman Kaymak, uyuşturucu ve sosyal sorunlarla mücadelede herkese görev düştüğünü söyledi.


Vali Osman Kaymak, Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kavak Güven Park Tesislerinde düzenlenen piknik etkinliğinde Samsunlu muhtarlar ve aileleriyle bir araya geldi. Vali Kaymak ve muhtarlar Samsun’un sorunları hakkında görüş ve önerilerini sundular.


Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Bizim amacımız Samsun’un ilçelerini, turistik yerlerini gezip görmek ve tanıtmak istiyoruz. Bu program muhtarlarımızın bir araya gelerek kaynaşmaları amacıyla düzenlediğimiz bir piknik etkinliğimizdir. Sayın Valimizin katılımları bizlere büyük bir onur verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.


Samsun’un güzellikleri ve özellikleri olduğunu söyleyen Vali Osman Kaymak, “Bu güzellikleri ve özellikleri öncelikle Samsunluların tanıması gerekiyor. 24-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bafra’da Kapıkaya Fest Doğa Sporları Festivali’ni yaptık. Samsun’un nüfusu yaklaşık 1 milyon 300 bin ama Bafra’ya 75 bin insan geldi diye övünüyoruz. Aslında Samsunlular kendi güzelliklerine sahip çıkacaklar. Samsunlular kendi illerini tanıtır ve değer verirse komşu iller ve diğer illerde değer verir. Samsunluları ilçelerimizin güzellikleri paylaşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.



“Uyuşturucu ve sosyal sorunlarda herkese görev düşüyor”


"Uyuşturucu ve sosyal sorunlarla mücadelede aslolan eğitimdir" diyen Osman Kaymak, şunları söyledi:


“Bu konuda muhtarlarımıza, okullarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, medyaya ve belediyelerimize büyük görev düşüyor. Üzerinize vazife olmayan işleri vazife edinin. Muhtarlar sorumluluk alanlarında insanlara şefkatle yaklaşarak, onların derdine çare bulmak için de ilgili kurumlarla görüşüp çare arayacak. Mutlaka herkesin bu konuda üzerine bir vazife edinmesi lazım. Mahallenizdeki her türlü olaydan ve sorundan kendinizi sorumlu hissedin. O anlamda sizlerin görevi çok önemlidir. Bu güzel ülkenin birliği ve dirliği içinde destek olalım diyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.”


Konuşmaların ardından Osman Kaymak etkinliğe katılan muhtarlar ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek onlarla sohbet etti. Etkinliğe ayrıca, Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:17
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