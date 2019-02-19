Samsun Valisi Osman Kaymak, “Ben Türk gençlerine Japonları örnek almalarını ve çalışarak Japonlar gibi güçlü olmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Vali Osman Kaymak, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen JICA tarafından desteklenen, KTAE ve FUJII Corporatian işbirliği ile yürütülen "Meyve Bahçeleri ve Tarım Alanları İçin Geliştirilen Japon Teknolojilerinin Karadeniz Bölgesi’ndeki Üreticilere Tarımsal Örgütler Aracılığıyla Yayılması" adlı JICA projesinin kapanış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Türrk-Japon dostluğunu gösteren iki tarihi olaydan bahsederek projenin asıl çıktısının bu dostluk çerçevesinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyleyen Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar Ak, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ak, Türk ve Japon iş ortaklığının önemli olduğuna değindi.

Vali Kaymak: “Türk gençleri Japonları örnek alsın”

Türk geçlerinin Japonları örnek alması gerektiğini belirten Vali Kaymak, “Japonya’da 2 ay kaldım. Bu süreç içerisinde Japon kültürünü tanıma imkanım oldu. Orada öğrendiğim en önemli şey çalışma disiplini. Gerçekten, Japonların çok güzel çalışma ahlakları var ve çalışmayı çok seviyorlar. Bu konuda Japonlardan çok ders almamız lazım. Japonya bir ada ülkesi olmasına ve tarımsal toprağı az olmasına rağmen insanları teknolojiyi kullanarak zengin olmuş. Bunu çalışarak başarmışlar. Halbuki Türkiye daha çok zengin yeraltı zenginliklerine sahip. Ben Türk gençlerine Japonları örnek almalarını ve çalışarak Japonlar gibi güçlü olmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Tarım makineleri bir silah olarak görülmemeli”

Türkler ve Japonların iki dost halk olduğunun altını çizen Osman Kaymak, “Birbirimize destek olmamız lazım. Biliyorsunuz Türkiye son 10-20 yılda büyük mesafe kat etti. Kişi başına düşen gelir 3 bin dolar civarındayken şuan 15 bin doları zorluyor. Türkiye hızla kalkınan ülkeler arasına giriyor. Tabii ki bu da bizi çok mutlu ediyor ama daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu söylüyoruz.Tarımsal makineler konusunda biz de çok geride değiliz. Şunu kabul etmemiz lazım ki; bütün tarımsal veriler insanlığın ortak değeri. Biz bunları en iyi şekilde işlemeliyiz ve insanlığın hizmetine sunmalıyız. Bu konuda kıskançlık yapmamalıyız. Tarım makineleri bir silah olarak görülmemeli. Elbette patenti saklanır ama yeni üretilmiş bir makine paylaşılmalı. Bugün Japon dostlarımız bunu yapıyorlar. Kendi buluşlarını Türk tarımcısıyla paylaşmak için bu makineleri getirdiler. 3 yıllık çalışma ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü aracılığıyla Türk çiftçisi bu makineleri kullandı. Bu makineleri daha önce geldiğimde gördüm hatta kullandım. Türkiye’de çok az kullanılan bu makinelerin benzerleri Türkiye’de de var ama bu makinelerin de yaygınlaşacağına inanıyorum. Yaptığı işbirlikleriyle bütün insanlığın kalkınmasına yaptığı kalkınmadan dolayı JICA’ya teşekkür ediyorum. İnşallah bu dostluk ve işbirliği devam eder. Çünkü insanlığın kalkınması ve barış için buna ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“Esrar içermeyen keneviri hızlı bir şekilde üretip yaymak ve endüstride kullanmak için çalışıyoruz”

Kenevir üretimi hakkında da konuşan Vali Kaymak, şunları söyledi:

“Çok geniş tarım arazilerimiz, meyve bahçelerimiz var. Özellikle, Samsun Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden birisi. Samsun’un yüzde 30-40’ına tekabül eden 80 bin aile tarımla iştigal ediyor. Samsun tabi sanayi, ticaret, eğitim ve spor kenti ama asıl kalkınma hamlesi tarım. Tarımsal arazilerimiz çok geniş ve çok verimli. Bunları en iyi şekilde kullanma konusunda yoğun çaba harcıyoruz. Enstitülerimiz de yeni tohumlar ortaya çıkarılması konusunda önemli görevler üstleniyorlar. Hatta son yıllarda endüstriyel Türk Keneviri üretme konusunda ciddi çalışmalarımız var. Malum kenevirden esrar üretildiği için insanlık için zararlı. Şimdi esrar içermeyen keneviri hızlı bir şekilde üretip yaymak ve endüstride kullanmak konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları sonrasında ciddi bir çalışma başlattık. Bu işin merkezi de inşallah Vezirköprü olacak. Belki JICA ile de bu işini endüstriyel çalışma yolları değerlendirilir. Üretme konusunda sıkıntımız yok ancak endüstrisi yaygın değil. Türk girişimciler bunu yapabilecek güce sahip ama işbirliğiyle bunlar daha da iyi yapılabilir. İnşallah Samsun merkezli olarak bu sanayiyi de kurarak, keneviri üretmek istiyoruz.”

Daisuke Fujii: “30 yıl öncesi Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında çok fark var”

Türkiye’nin 30 yılda büyük bir değişim gösterdiğinin altını çizen FUJII Corporation C. Ltd. şirketi adına konuşan Daisuke Fujii, “Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul Boğaz köprüsü inşaatında çalışmaya başladım ve daha sonra bir tarımsal makina üretici firmanın başkanı oldum. 30 yıl sonra JICA projesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne geldim. Burada üç yıl boyunca JICA projesini yürüterek Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü müdürü ve personeli ile birlikte çalışarak projeyi bu gün sonuçlandırdık ve bu gün kapanışını yapıyoruz. Üç yıl boyunca projede yapmamız gerekenleri gerçekleştirdik. Hayatımın en iyi üç yılı bu proje ile geçti. 30 yıl öncesi Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında çok fark var.Bu 30 yıl içinde Türkiye büyük bir gelişim göstermiş ve bu şaşkınlık verici.Bu proje sayesinde aramızda görünür bir köprü olmadı. Ancak Türkiye ve Japonya arasında sonsuza dekbozulmayacak JICA köprüsü kuruldu. JICA projesi ile birlikte gelişmeye devam edeceğimizi umuyorum. Siz değerli insanlarla daha güzel bir arkadaşlık başlangıcı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Takehiro Yasui: “Türkiye son yıllarda ilerleme kaydetti”

Türkiye’nin son yıllarda önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini ifade eden JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, “Son yıllarda Türkiye kayda değer ilerleme kaydetmiştir. Japon şirketleri ile iş birliği yapar daha fazla işe odaklanıyoruz. Bunlar FUJII tarafından Türkiye’de tarım makinelerinin kullanım olasılığını araştırmak ve yaymaya çalışmak için yapılan bir araştırmadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli Japon işletmelerinin potansiyeli yüksektir. Japonya’da tedarik zincirini destekleyen vakıfların olması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik yetenekleri Japon ekonomisini, sahne arkasındaki ve dünyadaki en üst düzey teknolojiyi desteklemektedir. Bu tür teknolojilerin özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. JICA küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmekte olan ekonomilerinde iş yapmalarına yardımcı alacak bir sistem kurmuştur. JICA’nın çalışmalarında neredeyse üç yıl geçti ve çok etkili sonuçlar aldık. Yapılan ankete dayanarak, FUJII Şirketi’nin Türkiye’deki faaliyetlerinin daha da genişleyeceğini umuyorum. Ayrıca Türkiye’deki insanların Japon küçük ve ortak işletmelerin önemini anladığını ve daha geniş küçük ve orta ölçekli işletmelerin yelpazesiyle ilişkilerin kurulmasına yol açacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui’ye 2016-2019 yılları arasında Samsun’da sürdürülen projeye katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket verdi. Plaket töreninin ardından Osman Kaymak, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, JICA ve FUJII İşbirliği Projesi kapsamında alınan ağaç budama ve meyve toplama makinesi ile ot ve çim biçme makinesini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Toplantı ayrıca, Canik Kaymakamı Mahmut Halhal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Hüsnü Demirsoy, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Fikret Balta, Tokat Orta Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Boz, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisleri ve personeli katıldı.