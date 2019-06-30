Vali Kaymak: “Samsun’da deniz ticaretini geliştireceğiz”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, “Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız ve kuzeyi tamamen denizle çevrili ilimizde deniz ticaretinin daha da gelişmesi en büyük dileğimizdir” dedi.

Vali Kaymak, bu yıl 92.’si kutlanacak olan “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile milletin denizlerde de egemenlik hakkını kazandığını ifade eden Vali Kaymak, “Bu yasa doğrultusunda 8 bin 333 kilometre kıyı uzunluğunda üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde denizciliğimizin geliştirilmesi ve daha iyi seviyeye taşınması hedeflenmektedir. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız ve kuzeyi tamamen denizle çevrili ilimizde deniz ticaretinin daha da gelişmesi en büyük dileğimizdir” dedi.

“Samsun tüm Türkiye’de en uzun plajlara sahip”

Denizciliğin önemli olduğu Samsun’da denizlerin korunması için önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Vali Kaymak, “Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük şehri olmakla beraber aynı zamanda yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ile de tüm Türkiye’de en uzun plajlara sahiptir. Sahil Güvenlik Teşkilatımız ilimizde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı olarak konuşlanmış olup, Sakarya’nın Karasu ilçesinden başlayarak, doğuda Gürcistan sınırına kadar uzanan 149 bin 745 kilometrekarelik sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat denizlerimizde kendisine kanunlar ile verilen yetkiler kapsamında faaliyetlerini özveri ile sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.