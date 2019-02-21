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Vali Kaymak: “Kurtuluş Savaşı halen devam ediyor”

Gençlerle kahvaltıda bir araya gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, Kurtuluş Savaşı’nın halen devam ettiğini, kendini iyi yetiştirmiş gençlerle ancak bunun üstesinden gelinebileceğini söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:09
Vali Kaymak: “Kurtuluş Savaşı halen devam ediyor”

Gençlerle kahvaltıda bir araya gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, Kurtuluş Savaşı’nın halen devam ettiğini, kendini iyi yetiştirmiş gençlerle ancak bunun üstesinden gelinebileceğini söyledi.


Vali Osman Kaymak, Atakum Gençlik Merkezini ziyaret ederek, Gençlik Merkezi üyesi gençlerle kahvaltıda bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde organize ettiği ’Gençler Sabah Namazında Buluşuyor’ etkinliği kapsamında sabah namazını Atakum Gençlik Merkezi üyesi gençlerle birlikte Atakum DSİ Camisi’nde kılan Vali Osman Kaymak, namazın ardından ballı süt ikramında bulundu.


Daha sonra Atakum Gençlik Merkezini ziyaret eden Vali Osman Kaymak, gençlerle kahvaltıda bir araya gelerek sohbet etti. Kahvaltıda sabah namazı buluşmalarının çok anlamlı olduğunu söyleyen Osman Kaymak, “Genç olup da namaz kılmak, namazı eda etmek çok anlamlı.Bu genç yaşta uykunun tatlı zamanında kalkıp, namaza gelmek çok anlamlı ve çok güzel bir davranış. İnşallah bu davranışınız hayat boyu devam eder. Namazı vazife olduğu için kılayım da üzerimden vazife gitsin diye değil de sevmek ve severek kılmak çok önemli. Hz. Ali Efendimizi biliyorsunuz namaz kılarken arkadan hançerleyerek şehit ettiler. Hz. Ali namaz kılarken namazla bütünleşiyor, dünya işlerini unutuyordu. Cenab-ı Allah, Hz. Ali’nin namaz kılması gibi bizlere namaz kılmayı nasip etsin. Sabah namazına kalktığınız zaman gün bereketli oluyor ve çok güzel geçiyor. Ben öğrencilik yıllarımda sabah namazına kalkıp ondan sonra ders çalışırdım, çok faydasını gördüm" diye konuştu.



“Kurtuluş Savaşı halen daha devam ediyor”


“Bu sabah buluşmaları inşallah hayatınızın bir parçası olur” diyen Vali Osman Kaymak şöyle devam etti: "Gençler, Samsun önemli ve büyük bir kent. Samsun’da yaşamak çok güzel ama Samsun’u güzel kılan sizlersiniz. Biz geleceğinden emin olan gençliğin yetişmesini çok istiyoruz. Ülkemiz çok önemli safhalardan geçiyor. Ülkemizin her zaman düşmanları olmuştur. Kurtuluş Savaşı halen daha devam ediyor. Bu savaşa karşı sizler, inançlı ve imanlı bir şekilde gerçekten eğriyi ve doğruyu seçebilen, doğru analiz yapabilen, kendini yetiştirmiş gençlerle ancak bunların üstesinden gelebiliriz. O anlamda sizlerin şimdiden derslerinize çok iyi çalışmanız lazım. İnançlı ve imanlı bir genç, sınıfında örnek bir kişi olmak zorunda. İslam ahlakı çok önemli. Bizlerin ve ailelerinizin iftihar ettiği gençler olmanızı çok istiyoruz."


Kaymak konuşmasının sonunda gençlere, "Arkadaşlar, bazen iyi bir okul bitireyim, iyi bir işim olsun. Hayatı iyi bir iş, iyi bir eş, iyi bir araba ve iyi bir evden ibaret görmeyin. Hayat bunlardan çok daha farklı. Hayatın anlamını çok daha iyi kavrarsanız iyi ve güzel bir yaşantınız olur. Biz dünyaya iyi bir iş, iyi bir araba ve iyi bir ev sahibi olmak için gelmedik, biz dünyaya Allah’ın rızasını kazanmak için geldik. Allah katında en kıymetli insan Allah’tan en çok korkan ve takva sahibi insandır. O anlamda bizim için Allah’ın takdiri önemli. Gerçek anlamda İslam’ı yaşarsak huzuru buluruz” şeklinde nasihatte bulundu.


Programa ayrıca, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, şube müdürleri ve çok sayıda genç katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:09
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