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Vali Kaymak: “Keneviri hem üreteceğiz hem de sanayisini kuracağız”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun’da kenevirin hem üretileceğini hem de sanayisinin kurulacağını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:59
Vali Kaymak: “Keneviri hem üreteceğiz hem de sanayisini kuracağız”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun’da kenevirin hem üretileceğini hem de sanayisinin kurulacağını söyledi.


Vali Osman Kaymak, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile Çarşamba Ticaret Borsasının kenevir ekimi ile ilgili bir restoranda ortaklaşa düzenlediği meclis toplantısına katıldı. Vali Kaymak Samsun’un bir tarım kenti olduğunu belirterek, “Ancak tarım ve sanayinin iç içe olması Samsun için bir sorun. Samsun tarımdan elde ettiği geliri geçmiş yıllarda çok iyi değerlendirip sanayileşememiş bir il. Bunu Malatya, Kayseri, Gaziantep ve Konya çok iyi yaparak tarımdan elde ettiği gelirle sanayi kurdular. Samsun ise tarım ve ticarette kaldı. Geçmişte çok iyi bir sanayi kentiyken bunu devam ettiremedi ve yürüyen akımdan nasibini alamadı. Ama çok da geçmiş değil. El birliği ile inşallah ilerleyen zamanda biz de bunu gerçekleştireceğiz” dedi.



“Hem tarım yapacağız hem sanayileşeceğiz”


Samsun genelinde bulunan OSB’lerde sadece 5-6 bin kişinin istihdam edildiğini ve ihracat rakamlarının çok düşük olduğunu dile getiren Samsun Valisi Kaymak, Tersane bölgesinin yeni OSB alanı olarak tahsis edilmesi için girişimlerin devam ettiğini belirterek, “Yatırım yapmak isteyen sanayicinin buradan yer olmadığı için başka bir ile gitmesini biz hazmetmemeliyiz. Ben şahsen Samsun Valisi olarak buna çok üzülüyorum. İnşallah bizim dönemimizde hem tarım yapacağız hem sanayileşeceğiz. Sürdürülebilir kalkınmanın ve işsizliğin kesin çözümü sanayiden geçer” şeklinde konuştu.



“El ele verirsek çok güzel yol alırız”


Samsun’dan giden akademisyenlerin de katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kenevir eylem planı hazırlandığını kaydeden Kaymak şöyle devam etti: “Türkiye genelinde kenevir üretimi ve kenevirin işlenmesi konusu Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geliştirilmeye çalışılıyor.Cumhurbaşkanımızın buna işaret etmesi bizim için çok önemli bir güç ve imkan. Çünkü onun işaretinden sonra süreç olumlu oluyor, ilgili kanunlar çıkartılıyor. Ama Cumhurbaşkanımız bu işe bu kadar inanmışken biz yereldekiler de inanıp el ele verirsek çok güzel yol alırız. Bize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.”



“Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim”


Samsun’da kenevir üretiminin yanı sıra sanayisinin de Samsun’da kurulmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Valimiz Sayın Osman Kaymak, “Üretimi burada yapıp sanayi üretimini başka yerde yaptırmak, işin hizmetini yapıp kârını başkasına yedirmektir. Artık Samsun’un bunu yapmaması lazım. Keneviri hem üreteceğiz hem de sanayisini kuracağız. Şu an yeterli tohum yok ama inşallah 3 yılda 200 ton tohuma ulaşacağız. Kenevir üretmek kolay yeter ki sanayiciler bunun bir yandan çalışmasını yapsınlar. İnşallah Pazar günü Cumhurbaşkanımızın ilimize teşriflerinde bu konuyu zatı alilerine yeniden arz edeceğim” diye konuştu.



“Bu fırsatı inşallah Samsun geri çevirmez”


Vezirköprü ilçesindeki ağaç fabrikasında yurt dışından ithal edilen selüloz ile çay poşeti üretildiğini ve ihraç edildiğini ifade eden Vali Osman Kaymak, “Türkiye’de tek dünyada ise üç fabrikadan birisi olan bu fabrikada bu poşet üretiliyor ve yetkililer bu poşetin kenevirden de üretilebileceğini söylüyorlar. Bununla birlikte kenevirden kağıt da üretilebileceğini söylüyorlar. Samsunlu iş insanlarının buna inanıp yatırım yapması lazım. Medikalden savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanılan bu ürünle ilgili fırsatı inşallah Samsun geri çevirmez ve olumlu bir süreç yaşar. Bunu hep beraber başaracağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:59
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