0553 313 94 23

Vali Kaymak: “Kavak Samsun’un mahallesi gibi olacak”

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Konumu, yatırım alanları, büyüyen yapısı ile Samsun’un genişleme alanı olan Kavak çok yakında kentin bir mahallesi gibi olacak” dedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:17
Vali Kaymak: “Kavak Samsun’un mahallesi gibi olacak”

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Konumu, yatırım alanları, büyüyen yapısı ile Samsun’un genişleme alanı olan Kavak çok yakında kentin bir mahallesi gibi olacak” dedi.


Samsun Valisi Osman Kaymak, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu ziyarette konuşan Vali Kaymak, Kavak’ın geleceği parlak bir ilçe olduğunu ifade etti.


Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu tebrik ederek yeni 5 yıllık döneme ilişkin çalışmaları için başarılar dileyen Vali Kaymak, Kavak’ın stratejik konumu ve hızla gelişen yapısı ile Samsun’un ön önemli ilçesi olduğunu belirtti. Kaymak, “Kavak Samsun’un parlayan yıldızı ve kentin genişleme alanı. Kavak’ın gelecek 20 yıl sonrasını gözeterek istişare içinde alınacak kararlar ile yapılacak projeler başarı getirir” diye konuştu.


Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun geçen beş yıllık dönemde ilçeye güzel hizmetler kazandırdığını ve neticede halk tarafından kendisine yeniden görev verildiğini anlatan Vali Kaymak, Kavak’ın bundan sonra da kazanacağı yatırımlarla çok daha ileri noktalara ulaşacağını kaydetti. Kaymak, “Samsun’un gelişim noktası artık Kavak. Hızlı tren gelecek. Yılsonunda yük treni çalışmaya başlayacak. Yani tüm bunlarla birlikte Kavak artık Samsun’un bir mahallesi gibi olacak. Ayrıca yazın Samsun’da sıcaktan bunalan insanlar nefes almaya buraya gelecek. Çünkü Kavak, Samsun’un bir yaylası” şeklinde konuştu.



“Bizim sevdamız Kavak”


Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da yeni ilçede bugüne kadar herkesi ve her kesimi kucaklayan bir anlayış içinde görev yaptığını ve bundan sonra da öyle olacağını ifade ederek, “Bizim sevdamız Kavak. Tüm mesaimizi hatta günümüzü ilçemize nasıl hizmet ederiz en iyisini nasıl yaparız düşüncesi içinde geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz tüm projelerimizi önce halkımızın görüşüne sunuyor sonra hayata geçiriyoruz“ açıklamasında bulundu.


Vali Osman Kaymak daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptırılan Kavak OSB Camisi’nin açılışını yaptı. Vali Kaymak, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, iş adamları ve ilçe halkının katıldığı buradaki törende de camilerin İslamiyet’in yaşandığı birer kültür merkezleri olduğunu söyleyerek herkesin buralardan istifade etmesini istedi.


Cami Yaşatma Dernek Başkanı iş adamı Osman Abanoz da, “Kavak OSB’ye yaklaşık 800 kişilik modern bir ibadethane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da Kavak OSB’ye böyle bir eser kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Burada hayırsever insanlarımızın emekleri ile yaptırılan bu cami Organize Sanayi Bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Bizler yatırımcının her zaman yanındayız yeter ki gelip burada yatırım yapsınlar. İnsanımıza iş aş sağlasınlar” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:17
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya’da yanardağ alarmı
    1. Endonezya’da yanardağ alarmı
    2. Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
    3. Ordu'da kaybolan alzaymır hastası..
    4. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli "sahte..
    5. Elazığ takımlarının saha sıkıntısı
    6. Grönland'da temmuzda 197 milyar ton..
    7. Kula’da trafik denetimleri artırıldı
    8. Karakoyun köprülü kavşakta çalışmalar..
    9. İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün..
    10. Rusya'dan ABD açıklaması: Büyük hata..
    11. Binlerce klasik otomobil tutkunu..
    12. Sivas’ta araç sayısı azaldı
    13. Türkiye’yi, Avrupa Şampiyonasında..
    14. Başkan Pekyatırmacı:..
    15. Yağmur suyu ile kavun-karpuz..
    16. Kapalıçarşı'da altın
    17. Mısır’da 513 mahkuma af
    18. Bayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e..
    19. Türkeli’de tır ve kamyonlar için..
    20. ABD ile güvenli bölgeye yönelik..
    21. Jandarma trafikten helikopterli denetim
    22. Güvenli bölge için kritik tarih..
    23. Vali Kaymak: “Kavak Samsun’un..
    24. Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve..
    25. Akşener kurultay öncesi il..
    26. Hacca giden kişinin hacla ilgili..
    27. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    28. Yangının ardından Balıkesir Valisinden..
    29. Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
    30. AYM’nin kararına bir tepki de Bingöl..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!