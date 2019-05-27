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Vali Kaymak: “Bütün meselemiz gençlerin en iyi şekilde yetişmesidir”

Samsun Valisi Osman Kaymak, bütün meselelerinin ülkenin yarınlarını teslim edecekleri gençlerin en iyi şekilde yetişmesi olduğunu söyledi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:00
Vali Kaymak: “Bütün meselemiz gençlerin en iyi şekilde yetişmesidir”

Samsun Valisi Osman Kaymak, bütün meselelerinin ülkenin yarınlarını teslim edecekleri gençlerin en iyi şekilde yetişmesi olduğunu söyledi.


Vali Kaymak, Anadolu Mektebi Öğrencileri tarafından Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen “Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra” paneline katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, öğrenciler Tarık Buğra’nın öyküleri ve hikayelerini işleyen birer sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kendilerinin her zaman paneller ve sempozyumlar düzenlediklerini belirterek, “Daha çok çocuklarımızı bir şekilde dinlemek mecburiyetinde bırakıyoruz. Ama bugün biz onları dinledik. Gerçekten ufuk açıcı saptamalarıyla karşımızda yarının büyükleri olarak durduklarını görmüş olduk” dedi.



“Anadolu Mektebi’nin temel şiarı, mensuplarının mezun olamayacağı bir mekteptir”


Anadolu Mektebi Kurucusu ve Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ise Samsun’un bu yıl Milli Mücadele’nin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladığını ifade ederek, “Milli Mücadele’ye edebiyat dalında ‘Küçük Ağa’ romanıyla Tarık Buğra 100. yıl ile özdeşleşmektedir. Anadolu Mektebinin varoluş amacı, uzun bir yolu yürümeyi, uzun yolu kat etmeyi göz alanlarla yürümektir. Anadolu Mektebinin temel şiarı, mensuplarının mezun olamayacağı bir mekteptir. Ömür boyu sürecek bir ideale kendini adamaktır. Bu idealde bu topluma, bu millete, insanlığa, bölgelerimize, kültür dünyamıza hizmet etmektir. Artan sorunlarımıza çözümler üretmek gibi bir ideale sahip olmaktır” diye konuştu.



“Sizler için çalışıyoruz”


Bütün meselelerinin ülkenin yarınlarını teslim edecekleri gençlerin en iyi şekilde yetişmesi olduğunu kaydeden Vali Kaymak da, “Sizlerin iyi insan olması, vatana millete faydalı olması için bizler ve kurumlarımız sizler için çalışıyoruz. Maalesef okumayan bir toplumuz. Bizde ilimizde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için projeler üretiyoruz. İlimizde ve ülkemizde buna benzer etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bugün de aramızda bulunan çok değerli Eski Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yapmış hocamız kendini kenara çekip dinlenebilirdi. Ama onun memleket ve gençlik gibi bir derdi var. Kendisinin belirttiği gibi Anadolu Mektebinde mezun olmak yok. Çünkü bizlerde ülkemizi ve milletimizi seviyorsak ölünceye kadar güzel işler yapmak ve kendimizi yetiştirmek durumundayız. O yönüyle bizlere çok güzel örnek oluyor. Allah hocamıza sağlıklı uzun ömürler versin ve bu hizmetlerine devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.


Panele ayrıca, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:00
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